Info JDN. Authentification forte : 58% des transactions passent par le 3DS en France

Entre le 1er et le 7 mars 2021, plus de la moitié des transactions étaient conformes à la directive sur les services de paiement qui doit entrer en vigueur le 15 mai prochain.

Plus que deux mois. A partir du 15 mai prochain, l'authentification forte entrera pleinement en vigueur en France. Toutes les transactions en ligne de plus de 30 euros seront vérifiées à l'aide d'au moins deux éléments d'authentification (mot de passe et empreinte digitale par exemple). D'après un document du GIE CB que s'est procuré le JDN, 58% des transactions sont passés en 3DS entre le 1er et le 7 mars 2021. En valeur, cela représente 81% des transactions, contre 78% fin janvier et 68% fin 2020. Pour rappel, le régulateur français a décidé d'abaisser progressivement les seuils des transactions qui nécessitent une authentification forte. Depuis le 15 février, il s'élève à 500 euros et passera à 250 euros le 15 mars. Voici dans le détail la part en nombre et en montant des autorisations authentifiées entre le 1er et le 7 mars 2021.

© GIE CB

A noter que 48% des transactions en dessous de 100 euros passent déjà par le 3DS (60% en valeur). C'est encore peu alors que la date limite approche. Mais rien de surprenant non plus car tous les marchands n'ont pas encore migré sur les nouveaux protocoles et tous les acteurs de la chaîne (réseaux de carte, prestataires de paiement, émetteurs, commerçants) découvrent progressivement des cas d'usage qui bloquent, comme les paiements effectués sur les marketplaces. Il leur reste encore deux mois pour trouver des solutions.