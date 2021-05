Regate.io lève 7 millions d'euros pour sa plateforme tout-en-un dédiée aux DAF

Créée en mars 2020 par des anciens de Mailjet, cette start-up propose des outils financiers, de la gestion de note de frais à la relance client en passant par la facturation.

Plus d'excuse : entre la multitude de nouveaux outils et la pandémie, les directions financières et comptables n'ont pas eu d'autres choix que de se digitaliser ou d'accélérer leur transformation numérique ces derniers mois. Mais avoir accès à autant de plateformes ultra léchées n'est pas forcément un cadeau. "Il existe beaucoup d'outils spécialisés en verticale : un pour gérer les notes de frais, un pour s'occuper des relances client… Ce qui génère beaucoup d'exports différents et des tâches manuelles", souligne Laura Pallier, cofondatrice de Regate.io. Cette start-up, qui propose une plateforme tout-en-un dédiée aux directions financières et comptables de PME, annonce une levée de fonds de 7 millions d'euros auprès de 360 Capital, de la Financière Saint James et de business angels comme Alexis Bonillo (Zenly), Pierre-François Thaler (EcoVadis), Antoine Bello (Ubiqus) et Constantin Wolfrom (Pumpkin). Créée en mars 2020 par les anciens CEO et DAF de la solution d'emailing Mailjet, la jeune pousse était jusqu'ici majoritairement autofinancée et avait bénéficié du soutien de plusieurs business angels.

Avec ce tour de table, Regate.io va pouvoir accélérer sur le plan marketing. "Nous avons plutôt choisi de faire profil bas et avons seulement fait un peu de référencement payant. Nous allons pouvoir réaliser du contenu et beaucoup plus de référencement", indique la cofondatrice, qui rappelle que la plateforme est commercialisée depuis janvier 2021. Regate.io veut mettre en avant son positionnement singulier de hub financier pour PME.

A ce jour, la plateforme propose plusieurs modules : facturation (de la collecte au paiement par virement), gestion de notes de frais et relance client. D'autres fonctionnalités, non dévoilées, sortiront d'ici l'été 2021. Cette panoplie de services place la start-up à la fois comme un concurrent de toutes les nouvelles solutions spécialisées (Libeo pour le paiement entre entreprises, Jenji pour la gestion de notes de frais, Upflow pour le recouvrement…) mais aussi des fintech plus généralistes, qui ajoutent progressivement ces mêmes modules soit en propre, soit via des partenariats. C'est le cas par exemple du compte pour professionnels Qonto qui a lancé en début d'année une marketplace de services financiers.

Regate se connecte aux différents comptes de l'entreprise, afin notamment de faciliter le rapprochement bancaire, et à la plupart des logiciels comptables (Cegid, Netsuite, Sage…). Elle ne produit en revanche pas de la comptabilité, comme le propose aujourd'hui une flopée de start-up comme Pennylane, Dougs ou encore Clémentine.

S'adresser aussi aux experts-comptables

Les experts-comptables font également partie de la cible de Regate. La plateforme collaborative permet au professionnel de récupérer facilement des pièces comptables et automatiser leur traitement. Le moteur est le même mais l'affichage du tableau de bord est différent, plus axé sur un reporting en temps réel de leurs entreprises clientes. "Cela leur permet d'avoir une visibilité sur leur business au lieu de faire un état des lieux une fois par an", précise Laura Pallier. Actuellement, six experts-comptables déploient la solution de Regate. Et une trentaine d'entreprises ont signé, dont Le Slip Français, Meero ou encore ToucanToco. Côté tarification, tout est sur-mesure puisqu'une entreprise peut décider d'opter pour un, deux ou tous les modules. "Nous ne faisons pas de self-service. Pour utiliser Regate, il faut forcément passer par un commercial qui va donner une estimation en fonction du nombre d'utilisateurs et du volume de factures", explique la dirigeante.

La levée de fonds permettra enfin à la fintech de recruter une trentaine de personnes cette année, majoritairement des profils techniques, produit et commercial. Actuellement, la jeune société compte 25 salariés.