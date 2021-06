Paiement en ligne : Mollie lève 665 millions d'euros supplémentaires

L'entreprise néerlandaise ambitionne de traiter plus de 20 milliards d'euros de transactions cette année. Elle est désormais valorisée 5,4 milliards d'euros.

C'est encore un gros tour de table qui se boucle dans le monde de la fintech. Basée à Amsterdam et spécialisée dans les services de paiement, Mollie n'en finit plus d'attirer les investisseurs. Après une levée de 90 millions d'euros en septembre dernier, la société annonce ce 22 juin 2021 une opération à 665 millions d'euros. La levée a été menée par le fonds d'investissement Blackstone Growth avec la participation d' Alkeon Capital, EQT Growth, General Atlantic, HMI Capital, et TCV. Une troisième levée de fonds en deux ans qui porte à 780 millions d'euros le montant total des capitaux investis et la valorisation de l'entreprise à 5,4 milliards d'euros.

"Nous pourrons tirer les leviers appropriés et redevenir rentables quand nous le voudrons"

Mollie propose aux e-commerçants de multiples services de paiement en direction des consommateurs. Sa croissance doit beaucoup à la crise sanitaire et à l'envolée de la consommation en ligne, rappelait en septembre Benjamin Lang, responsable France de Mollie, au JDN. En 2021, le prestataire de paiement envisage de traiter 20 milliards d'euros de transactions, soit deux fois plus qu'en 2020.

Contacté par mail, Shane Happach, CEO de Mollie, explique que sa stratégie se concentre encore sur le Vieux continent : "Nous développons des produits destinés aux petites et moyennes entreprises de toute l'Europe", souligne-t-il. L'an dernier, le crédo de Mollie était de devenir leader en Europe, refusant de précipiter son arrivée aux Etats-Unis pour privilégier la bonne intégration de ses produits sur les marchés néerlandais, allemand, belge et français. Aujourd'hui, elle ne cache plus ses ambitions mondiales : le groupe indique que de nouveaux marchés sont à l'étude, mais ne communique toujours pas sur les pays qui l'intéresse.

Grâce à cette levée de fonds, Mollie veut renforcer ses équipes en recrutant 300 personnes dans les neuf mois à venir, dont 15 à 20 sur le territoire français. "Quelques années d'investissement" s'ouvrent, poursuit son directeur général. Il assure que l'entreprise a toujours été rentable et que "le modèle économique de Mollie est très fort. Nous pourrons tirer les leviers appropriés et redevenir rentables quand nous le voudrons."