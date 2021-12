La super app Lydia lève 103 millions de dollars et accède au statut de licorne française

La fintech française accueille à son capital deux nouveaux fonds d'investissement américains dans l'espoir de devenir le compte bancaire principal de 10 millions d'Européens à horizon 2025.

Les années se suivent et les tours de table s'enchaînent pour le français Lydia. Après deux levées de fonds en 2020, l'application mobile de services financiers conclut 2021 avec un nouveau financement, et pas des moindres. Ce dernier, annoncé ce 8 décembre, atteint 103 millions de dollars et propulse Lydia au rang de licorne française. Un méga tour de table opéré auprès de Tencent, Accel et Founders Future, les investisseurs historiques de Lydia, et de Dragoneer et Echo Street, deux nouveaux fonds d'investissement américains. Au total, la fintech française active depuis 2013 a levé plus de 200 millions d'euros en presque deux ans et compte 5,5 millions d'utilisateurs en Europe.

Les fonds Echo Street et Dragoneer rejoignent Tencent, Accel et Founders Future

Il faut dire que les actualités ne manquent pas du côté de Lydia. La super app a lancé il y a deux semaines sa solution de trading 100% mobile tandis que ses services de comptes courants, de comptes joints, de crédit, d'épargne et désormais d'investissement ont déjà séduit 2 millions de Français, et connaissent des croissances mensuelles à deux chiffres. "Ces nouveaux moyens nous permettent d'aller plus loin, plus vite dans notre mission de changer les codes de la banque, en rendant tous les services financiers plus simples, plus accessibles, plus instantanés aussi", détaille Cyril Chiche, président et cofondateur de Lydia dans un communiqué. "Le succès de Lydia année après année et son adoption par plus d'un tiers des Français âgés de 18 à 35 ans confirment l'alignement de notre vision avec les attentes actuelles en matière de services bancaires."

Pas question donc de freiner la cadence. Avec cette levée de fonds, Lydia affirme clairement son ambition : devenir, à horizon 2025, le compte bancaire principal de 10 millions d'Européens. Depuis 2017, Lydia décline son modèle dans plusieurs pays européens comme en Espagne, en Irlande, ou encore au Portugal où les résultats ont été les plus encourageants. Dans ce dernier pays, la fintech a mis au point un Lydia identique au produit français en adaptant toutefois l'application grâce à une équipe déployée sur place. Pour mener à bien ses projets, Lydia compte sur sa nouvelle levée de fonds pour accélérer les recrutements. L'entreprise projette d'embaucher près de 800 personnes au cours des trois prochaines années dont 160 en 2022, élargir ses offres de crédit et d'investissement et déployer d'importantes ressources afin d'être un acteur de référence dans au moins trois grands pays de l'Union européenne.