Request Finance lève 5 millions d'euros pour son paiement en crypto

En plus du recrutement d'une quinzaine de personnes, la start-up française compte lancer de nouvelles fonctionnalités pour les professionnels.

Request Finance et son service de paiements en crypto-monnaies pour entreprises annonce ce 9 juin une première levée en seed de cinq millions d'euros. L'ambition initiale était fixée à 1,5 million, un plafond aisément percé par les participations des venture capital Balderton, XAnge et Animoca Brands. Le tour de table a été complété par une brochette de business angels tels que Sébastien Borget de The Sandbox, Stani Kulechov de Aave ou Michael Kong de la blockchain Fantom. Depuis sa création en 2019, la start-up française était financée par sa fondation Request Network, un protocole open-source lancé sur Ethereum en 2017. "Le financement du projet via notre token REQ nous a permis de recruter une quinzaine d'employés", précise Christophe Lassuyt, PDG et cofondateur de Request Finance.

"Notre objectif est de devenir le Bill.com prestataire de facturation, ndlr) du web3", avance le PDG de la start-up française, qui a déjà procédé à quatre recrutements supplémentaires depuis le mois de mars, et prévoit un total de quinze nouvelles arrivées d'ici fin 2022. Des postes en ingénierie, vente, marketing ou encore support sont ainsi à pourvoir. En développant son équipe, la start-up de paiement en crypto compte étendre son offre qui s'adresse à 95% à des clients étrangers, notamment à Singapour, aux Etats-Unis, en Angleterre ou en Suisse. Une offre à destination de fournisseurs de services tels des cabinets d'avocats, des agences de marketing et de presse ainsi que de développement informatique qui leur permet de se faire payer. La plateforme met à disposition une facture préconçue et l'entreprise n'a qu'à copier/coller l'adresse de son wallet. De l'autre côté, une possibilité pour des payeurs tels que des entreprises informatiques ou autres start-up du web3, de régler en se rendant sur la plateforme Request Finance qui propose 150 cryptomonnaies.

Sur le mois de mai 2022, la valeur des factures payées en crypto sur le site était de 10,5 millions de dollars. Les stablecoins USDC, USDT, DAI, ainsi que les tokens SAND et OCEAN arrivent en tête des moyens de paiement les plus utilisés.

Avec cette levée, la start-up envisage également d'élargir son offre. La première de ces futures propositions, c'est l'émancipation vis-à-vis des frais de change du réseau SWIFT pour le transfert d'argent au profit d'une commission maximale de 0,1% du montant de la facture. Un cabinet d'avocat souhaitant être payé en USDC et dont le client souhaite régler en USDT pourra l'être, en profitant de la conversion automatique et facturée de la plateforme Request.

Autre fonctionnalité à venir, le séquestre qui pourra bénéficier de l'intervention de smart contracts et de leurs conditions prédéfinies et immuables. Une option qui prévoit des frais de 3% du montant concerné. Ces nouvelles offres devraient voir le jour d'ici fin juin 2022.