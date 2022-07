Morpho lève 18 millions de dollars pour désintermédier les prêts et emprunts en crypto

Le protocole DeFi français enregistre sa deuxième levée de fonds, en attirant notamment Andressen Horowitz parmi sa centaines d'investisseurs.

Après la cyber assurance Stoïk, le protocole de finance décentralisé Morpho devient la deuxième fintech française à attirer le fonds californien Andressen Horowitz. Ce tour de table (le second pour la start-up) de 18 millions de dollars a été finalisé en mai 2022. Variant Fund, Coinbase Ventures, Spark Capital, Nascent, ou Semantic pour ne citer qu'eux font également partie de la centaine d'investisseurs présents sur ce tour. Côté français, on note la présence de fonds tels qu'Alven, XAnge et Daphni, ainsi que celle de business angels tels que Nicolas Bacca de Ledger et Frédéric Montagnon, le président d'Arianee.

Sous forme d'une organisation autonome décentralisée (DAO), Morpho est un layer d'optimisation des protocoles DeFi Aave et Compound, les deux protocoles de prêt et d'emprunt. Il y circule respectivement 13 et 7 milliards de dollars à l'heure de l'écriture de ces lignes, cependant ces deux mastodontes ne sont guère efficaces d'après Paul Frambot , cofondateur de Morpho Labs. "La mission de Morpho a pour but de pallier l'écart entre les taux : environ 0,03% pour le prêteur en ether sur Compound contre un taux d'emprunt à 3%", explique-t-il. Un écart de près de trois points dû à l'algorithme de pool de liquidité. Morpho permet aux prêteurs et emprunteurs de négocier en pair à pair la fixation d'un taux intermédiaire comme 1,5%.

Objectif décentralisation

Morpho, c'est également une gouvernance décentralisée répartie dans un set de neuf clés dont quatre sont possédées par des membres de Morpho Labs. Un modèle qui a vocation à évoluer vers une gouvernance 100% décentralisée. Mais avant cela, le protocole doit garantir sa résilience. "La sécurisation de notre algorithme représente environ la moitié de notre budget", précise Paul Frambot.

Autre dépense prévue, le renforcement des équipes. Morpho Labs, qui totalise une douzaine de collaborateurs, se fixe un objectif maximum de vingt personnes. "L'instabilité de l'écosystème crypto est également compris dans le calendrier de notre levée", ajoute le cofondateur de Morpho, qui prévoit un runway (intervalle entre deux levées, ndlr) de trois ans. Le rendez-vous est pris.