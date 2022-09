Nilos lève 5,2 millions d'euros pour sa solution de trésorerie FIAT/crypto pour entreprises

Ce premier tour de table a vocation à poursuivre l'internationalisation de sa plateforme à travers une commercialisation et un développement accélérés.

Première levée de fonds pour la start-up franco-israélienne de trésorerie FIAT/crypto pour entreprises Nilos. Le financement a été effectué entre les mois de décembre 2021 et de mars 2022. Au total, ce sont 5,2 millions d'euros d'equity qui ont été réunis à l'issue de ce tour de table auquel ont participé le britannique Fabric Ventures et les fonds israéliens Viola Ventures et Mensch Capital Partners. Une vingtaine de business angels vient compléter la liste des investisseurs parmi lesquels Sébastien Borget de The Sandbox ou encore l'ancien directeur financier de la Société Générale, Didier Valet.

"Nous n'avons pour l'instant utilisé qu'une part minime de la levée"

Exporter sa solution à travers l'Europe, recruter les profils nécessaires et développer son catalogue…Voilà les priorités données à cette première levée qui a déjà permis à la start-up de procéder à 9 recrutements depuis le mois de mars et de commercialiser sa plateforme. "Nous n'avons pour l'instant utilisé qu'une part minime de la levée", précise Eytan Messika, co-fondateur de Nilos qui a récemment déposé son dossier d'enregistrement PSAN à l'AMF. Création de wallets cryptos, gestion des transactions fiat et crypto, conversion en stablecoin…Tels sont les services proposés par la plateforme Nilos qui est déjà au service d'une dizaine de clients répartis sur cinq pays. Ce premier cycle de financement doit s'inclure dans un runway de deux ans durant lesquels Nilos prévoit de compléter son offre par l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

Une gestion hybride

La solution de trésorerie de Nilos permet notamment d'agréger l'ensemble des comptes de ses clients et leurs transactions, mais aussi de programmer et d'automatiser les paiements en monnaies FIAT ou en crypto ainsi que d'effectuer les conversions. Rien de révolutionnaire en apparence mais la proposition de valeur sous-jacente est bien de faciliter la vie des entreprises qui jonglent entre investissement crypto et gestion en monnaie fiduciaire. Nilos se charge également de prendre en charge les obligations KYC et KYB de leurs clients ainsi que de leurs partenaires éventuels. En échange, la plateforme prélève une commission comprise entre 1 et 2% en fonction de la valeur de chaque transaction.

D'ici fin 2022, Nilos prévoit de compléter son offre par un module de connexion à tous les wallets, la possibilité de paramétrer la responsabilité et le processus des actions en équipe, la gestion de facture et la génération de rapports de conformité à destination des banques et des régulateurs.