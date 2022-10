Pourquoi Tether fait trembler l'écosystème crypto

Après l'effondrement du stablecoin TerraUSD en mai, la suffisance des réserves de l'USDT, stablecoin avec la valorisation la plus importante, est sérieusement mise en doute.

Le 23 septembre dernier, Tether annonçait dans un communiqué que son stablecoin USDT était désormais disponible sur Polkadot, une blockchain interopérable (reliant plusieurs blockchains). "Nous sommes ravis de lancer USDT sur Polkadot, offrant à sa communauté un accès au stablecoin le plus liquide, le plus stable et le plus fiable de l'espace des jetons numériques", se félicitait Paolo Ardoino, CTO chez Tether. Désormais disponible sur neuf blockchains, la présence de l'USDT sur le marché crypto s'accroît ainsi avec une capitalisation avoisinant les 68 milliards de dollars à la rédaction de l'article, selon Coinmarketcap.

Problème, les doutes sur sa stabilité et sa fiabilité, eux, perdurent. Et même s'intensifient sur la cruciale question des réserves en dollars de Tether. Contrairement au stablecoin algorithmique TerraUSD (UST), dont la faillite en mai 2022 a marqué les esprits, la parité 1 : 1 avec le dollar de l'USDT est garantie grâce aux réserves de Tether en dollars américains… théoriquement du moins.

Le 19 septembre 2022, la juge new-yorkaise Katherine Polk Failla a sommé Tether de remettre des documents financiers (bilan, compte de résultats, …) prouvant le soutien de l'USDT à l'aide des réserves correspondantes. Cette ordonnance intervient dans le cadre d'un recours collectif intenté en 2019 par cinq investisseurs qui allèguent que Tether a faussement prétendu que l'USDT était arrimé au dollar américain pour manipuler le marché crypto. Depuis 2019, Tether fait face régulièrement à des accusations similaires, d'où la frilosité de certains investisseurs.

Années noires

Pour mémoire, en février 2021, Tether a été condamné à payer une amende de 18,5 millions de dollars et à la cessation de son activité dans l'Etat de New York, à la suite d'un accord à l'amiable avec le bureau du procureur général de New York. Son prestataire de paiement, Crypto Capital, faisait face à des difficultés financières et Tether a mélangé ses fonds à ceux de ses clients afin de dissimuler 850 millions de dollars de pertes.

Quelques mois seulement après cette première sanction pour manipulation frauduleuse, Tether doit payer cette fois 41 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission. Entre juin 2016 et février 2019, tandis que l'entreprise affirmait à ses clients que les fonds étaient sécurisés à 100% par des actifs fiduciaires, ses réserves étaient composés d'actifs numériques ainsi que de créances non-garanties. "Tether détenait suffisamment de réserves en fiat dans ses comptes pour soutenir les jetons tether USDT en circulation pendant seulement 27,6% des jours d'une période échantillon de 26 mois", indique l'ordonnance. Plus encore, l'entreprise a eu recours à une société d'expertise comptable, Moore Cayman, basée dans les îles Caïmans pour auditer ses réserves. La société a choisi en avance la date de l'audit ce qui lui a permis de faire gonfler artificiellement ses réserves en transférant plus de 382 millions de dollars de Bitfinex, société mère de Tether, vers son compte.

Malgré tout, en juillet 2022, Tether n'en démord pas et réaffirme que ses réserves sont sécurisées via un communiqué mais précise que son exposition à des commercial papers, une forme de prêt à court terme, est à hauteur de 3,7 milliards de dollars avec pour objectif une réduction à zéro d'ici novembre. Cet effort de transparence pour faire taire ses détracteurs se confirme avec le changement de société comptable. Après les îles Caïmans, direction l'Italie. En août 2022, Tether engage le cabinet comptable BDO Italia pour qu'il se porte garant de ses réserves d'actifs et s'engage à publier régulièrement des audits de ses réserves. Malgré sa bonne volonté, voilà qu'en septembre 2022, Tether fait encore face aux autorités américaines, qui questionnent la composition de ses réserves. Ce à quoi Paolo Ardoino répond que l'entreprise détient près de 58,1% de ses réserves en bons du Trésor américain, en hausse par rapport aux 43,5% de juin 2022. L'exposition aux commercial papers serait de moins de 50 millions de dollars d'après ses dires… qui au vu de ses déboires passés sont questionnables.

© Twitter

Risques

Pourquoi nous racontons-vous tout cela ? Car le poids de Tether fait porter un risque systémique sur l'écosystème crypto. En comparaison, à son apogée le stablecoin TerraUSD a atteint une valorisation de 18,64 milliards de dollars en mai 2022 soit 3,6 fois moins que celle de l'USDT à la rédaction de cet article. Le krach qui a suivi la chute du TerraUSD n'est qu'un prémice de ce à quoi il faut s'attendre si l'USDT venait à connaître une défaillance...