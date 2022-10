LegalPlace lève 20 millions d'euros pour son offre de gestion administrative

Cette troisième levée, réalisée notamment auprès de XAnge et Eurazeo, va servir à recruter, renforcer son offre et à préparer son expansion européenne.

Et de trois pour la plateforme LegalPlace. La solution de gestion administrative 100% digitale vient de conclure un dernier tour de table de 20 millions d'euros réalisé entre les mois de juillet et aout 2022, mené par XAnge et Eurazeo et auquel ont participé Profounders,

MH Innov ou encore La Poste Ventures. Un financement qui comprend une part de dette, dans une proportion mineure précise Racem Flazi, l'un des cofondateurs, sans plus de précision. Recruter, voilà le premier objectif de la société qui compte 160 collaborateurs. Seront concernés les postes tech, produit, design, machine learning, sales ainsi que juridique. Au total, ce sont 100 recrutements qui sont attendus d'ici fin 2023.

A l'horizon 2024, LegalPlace entend s'exporter en Europe. Priorité est donnée aux marchés espagnol, allemand et italien. D'un point de vue juridique, la gestion administrative reste très harmonisée en Europe ce qui offre une opportunité à saisir. Enfin, la plateforme entend renforcer son offre. "Pour que l'expérience client soit réussie, nous devons proposer le maximum d'exercices administratifs afin de répondre à la totalité des besoins des entrepreneurs", poursuit Racem Flazi, qui prévoit également d'investir sur le segment produit.

Gestion de bout en bout

Artisans, commerçants, e-commerçants, freelance ou encore cabinets de conseil… Autant de secteurs dans le viseur de LegalPlace. La plateforme permet à ses clients entrepreneurs de s'alléger des joies administratives au profit de leur activité. Du côté de l'entreprise, il suffit d'uploader les documents nécessaires sur la même plateforme et avec un guidage étape par étape. Les équipes de LegalPlace procèdent ensuite à un KYC obligatoire qui précède l'accès aux différents produits de la plateforme.

La solution couvre les échéances administratives importantes comme l'établissement/l'approbation des comptes, la TVA, la fourniture de contrats de travail ou encore le choix de la forme juridique. Plusieurs formules sont proposées dont une à la carte qui permet à n'importe quelle société de faire appel à la plateforme de manière ponctuelle, soit pour un changement de statut, soit pour une expertise comptable.