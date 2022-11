Avec Nethone, MangoPay boucle sa première acquisition

Rachetée en avril dernier par le fonds Advent International, la solution de paiement française s'empare d'une société polonaise spécialisée dans la détection et la prévention de la fraude. MangoPay prévoit d'autres opérations de croissance externe.

MangoPay passe à l'offensive. Dotée d'une enveloppe de 75 millions d'euros par le fonds Advent International, devenu actionnaire majoritaire en avril dernier, cette fintech française qui propose une infrastructure de paiement spécifique pour les plateformes et marketplaces (Vinted, La Redoute, Rue du Commerce…) annonce ce 29 novembre mettre la main sur la société polonaise Nethone, spécialisée dans la détection et la prévention de la fraude. Il s'agit de la première acquisition de son histoire.

De nouveaux marchés en ligne de mire

Détenue par ses fondateurs et des VC, Nethone n'était pourtant pas en vente. "Séduits par sa technologie qui opère de l'onboarding jusqu'au paiement, nous l'avions repérée de longue date parmi d'autres cibles", raconte Romain Mazeries, CEO de MangoPay. Comptant un grand nombre de clients mobile-first, Nethone a développé une solution capable notamment, grâce à l'intelligence artificielle, d'analyser les données comportementales du consommateur (mouvements du téléphone…). " Son intégration va ainsi améliorer nos capacités en matière d'authentification pay-in et payout pour une protection renforcée des marketplaces contre les fraudes et les abus sophistiqués, tout en offrant aux acheteurs et aux vendeurs une expérience fluidifiée. "

A cela s'ajoutent d'autres bénéfices que MangoPay espère retirer de cette transaction. "Celle-ci va nous permettre non seulement de vendre des services au sein de nouvelles géographies dans la mesure où Nethone dispose de clients aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Afrique, mais aussi de diversifier notre typologie de clients puisque notre nouvelle filiale travaille notamment pour des fintechs et des institutions financières", se félicite Romain Mazeries. MangoPay ne communique pas sur le montant de l'acquisition, qui porte sur l'intégralité du capital de la cible.

L'ouverture d'un bureau aux Etats-Unis

S'étant fixé pour objectif de devenir leader mondial sur le marché des solutions de paiement spécialisé dans les marketplaces et les plateformes, l'ex entité du Crédit Mutuel Arkéa ne compte pas s'arrêter là. L'an prochain, elle entend boucler plusieurs dossiers stratégiques, parmi lesquels le lancement d'un nouveau site Internet, l'obtention d'une licence bancaire au Royaume-Uni (nécessaire en raison du Brexit), l'ouverture d'un bureau aux Etats-Unis ainsi qu'au moins une nouvelle opération de croissance externe, dont le processus est à ce jour bien avancé. "Alors que les marketplaces vont demeurer notre cible prioritaire, nous allons leur apporter toujours plus de services et de fonctionnalités", insiste le CEO. Ce devrait être le cas par exemple pour les paiements effectués dans une devise étrangère à celle du client final et dans le domaine des NFT.

Revendiquant 12 milliards d'euros de flux exécutés cette année pour le compte de plus de 2 500 plateformes et marketplaces, Mangopay affiche un chiffre d'affaires "supérieur à 80 millions d'euros". Son management compte le multiplier "par 5 à 10" sur un horizon de quatre ans.