Les villes françaises qui construisent le plus de logements sociaux

Découvrez les communes qui ont accordé le plus de permis aux bailleurs sociaux et organismes HLM entre 2017 et 2019, en pourcentage du parc total de logements dont elles disposent.

123 529, c'est le nombre de logements sociaux pour lesquels un permis de construire a été accordé en France entre 2017 et 2019. Cela représente environ 1% du parc de logements de l'Hexagone. Sur la période, seules 2 427 communes sur les 35 000 que compte le territoire ont donné leur feu vert à la construction d'au moins un logement social, c'est-à-dire moins de 7%.

Parmi elles figurent Paris, Marseille, Lyon, Toulouse ou encore Nice. Mais si les métropoles arrivent sans surprise en tête des villes au plus grand nombre de permis délivrés, avec près de 2 500 logements sociaux autorisés à Paris et près de 1 900 à Marseille par exemple, elles ne font, en revanche, pas partie des communes les plus bâtisseuses lorsqu'on rapporte ce chiffre au nombre total de logements que compte la ville. Avec un taux de 0,2%, Lyon et Paris font même partie des 30% de villes qui construisent le moins de logements sociaux* en proportion de leur parc immobilier.

A l'inverse, dans certaines communes, les permis accordés aux bailleurs sociaux et organismes HLM entre 2017 et 2019 représentent plus de 3% de la totalité des logements. C'est le cas des 7 premiers du classement JDN des grandes villes françaises (plus de 10 000 ménages) qui construisent le plus de logements sociaux.

Les villes qui construisent le plus de logements sociaux entre 2017 et 2019 Rang Ville Département Nombre de permis accordés Part de ces permis en % des logements de la ville 1 Gennevilliers Hauts-de-Seine 793 4,1 2 Neuilly-sur-Marne Hauts-de-Seine 571 3,9 3 Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime 468 3,6 4 Bezons Val-d'Oise 424 3,5 5 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 1 333 3,4 6 Matoury Guyane 386 3,2 7 Bègles Gironde 434 3,2 8 Blagnac Haute-Garonne 383 3,1 9 Saint-Herblain Loire-Atlantique 674 2,9 10 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne 883 2,8 11 Armentières Nord 306 2,5 12 Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin 345 2,4 13 Villejuif Val-de-Marne 594 2,3 14 Saint-Denis Seine-Saint-Denis 1 073 2,3 15 Orvault Loire-Atlantique 266 2,2 16 Muret Haute-Garonne 263 2,2 17 Thiais Val-de-Marne 250 1,9 18 Eysines Gironde 202 1,9 19 Saint-Martin-d'Hères Isère 329 1,8 20 Saint-Nazaire Loire-Atlantique 683 1,7

Avec des permis accordés pour 793 logements sociaux entre 2017 et 2019, soit 4,1% du parc total de la ville, Gennevilliers (Hauts-de-Seine) arrive en tête des communes de plus de 10 000 ménages qui construisent le plus de logements sociaux. Et il ne s'agit pas d'un effort de rattrapage pour atteindre les objectifs fixés par la loi SRU, qui impose à certaines communes un quota de 25% d'ici 2025 : en 2018, la ville de l'élu communiste Patrice Leclerc affichait déjà un taux de logements sociaux supérieur à 65%. Loin devant sa voisine Neuilly-sur-Seine (6,4% de logements sociaux). Et ce ne sont pas les 91 logements pour lesquels un permis a été accordé sur la période, soit l'équivalent de 0,3% du parc de logements, qui permettent à cette dernière de redresser la barre.

Emmenée par le maire DVG Jacques Mahéas, Neuilly-sur-Marne (Val-de-Marne) monte sur la deuxième marche du podium, avec des permis délivrés pour l'équivalent de 3,9% de son parc de logements. La ville du maire communiste Joachim Moyse, Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), vient clore le trio de tête, avec des permis octroyés pour l'équivalent de 3,6% de la totalité des logements.

Ci-dessous les villes qui ont autorisé la construction du plus grand nombre de logements sociaux, en valeur absolue cette fois-ci, entre 2017 et 2019. On y trouve notamment les plus grandes villes de France, mais pas que : située en Loire-Atlantique, Couëron, où vivent un peu plus de 20 000 âmes, occupe la 19e place, avec 605 logements autorisés sur la période. Saint-Herblain, également située en Loire-Atlantique, est aussi présente dans ce palmarès, avec des permis accordés pour 674 logements sociaux, loin devant les 455 délivrés à Bordeaux, par exemple, où résident pourtant presque six fois plus d'habitants. A noter également que la 3e ville de France, Lyon, ne figure pas dans le classement.

Rang Ville Département Nombre de permis Part en % des logements de la ville 1 Paris Paris 2 483 0,2 2 Marseille Bouches-du-Rhône 1 874 0,4 3 Rennes Ille-et-Vilaine 1 667 1,3 4 Nantes Loire-Atlantique 1 549 0,9 5 Toulouse Haute-Garonne 1 475 0,5 6 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 1 333 3,4 7 Saint-Denis Seine-Saint-Denis 1 073 2,3 8 Caen Calvados 982 1,5 9 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne 883 2,8 10 Villeurbanne Rhône 877 1,1 11 Lille Nord 862 0,6 12 Montreuil Seine-Saint-Denis 821 1,6 13 Strasbourg Bas-Rhin 807 0,5 14 Gennevilliers Hauts-de-Seine 793 4,1 15 Noisiel Seine-et-Marne 741 12,1 16 Saint-Nazaire Loire-Atlantique 683 1,7 17 Saint-Herblain Loire-Atlantique 674 2,9 18 Montpellier Hérault 674 0,4 19 Couëron Loire-Atlantique 605 6,8 20 Villejuif Val-de-Marne 594 2,3

*Méthodologie

Ont été prises en compte les opérations pour lesquelles la date réelle de décision favorable est comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Il s'agit de la date à laquelle le permis de construire a été autorisé par le maire, non de la date à laquelle il a été purgé de tout recours, ni la date d'affichage en mairie, ni la date d'affichage sur le terrain.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Nous n'avons pas tenu compte des SEM (ex EPL), "seul type d'organisme de logement social qui peut produire et gérer indifféremment du logement social et libre et réaliser des programmes d'accession sociale et classique". Par ailleurs le nombre de logements pour lesquels ces organismes ont obtenu un permis de construire est faible par rapport au nombre de logements pour lesquels des permis ont été accordés aux HLM et bailleurs sociaux. A titre d'exemple, pour l'année 2017, les EPL représentent 1 962 logements contre plus de 53 000 pour les organismes hlm et bailleurs sociaux confondus (dont 20 000 pour les seuls organismes HLM).