WeMaintain acquiert Shokly pour s'implanter dans le smart building

La proptech française et la start-up de maintenance des systèmes de sécurité incendie fusionnent pour offrir à leurs clients une solution de bout en bout de maintenance des équipements critiques du bâtiment.

WeMaintain et Shokly ne font plus qu'un. La start-up française spécialiste de la maintenance des ascenseurs annonce ce 9 février le rachat de son homologue experte dans la maintenance des systèmes de sécurité incendie. Leur objectif : proposer une solution commune pour la maintenance des équipements réglementés et s'imposer dans le smart building. Le montant de la transaction n'est pas communiqué "mais l'acquisition va permettre de doubler nos marchés respectifs, assure Benoît Dupont, cofondateur et CEO de WeMaintain. Le marché de la maintenance des ascenseurs est évalué dans le monde à 35 milliards d'euros, celui de la sécurité incendie est estimé à 25 milliards d'euros, et rien qu'en France, cela représente 800 millions d'euros. Cela nous ouvre un champ des possibles intéressant, d'autant que WeMaintain a déjà multiplié son chiffre d'affaires par trois depuis le début de la crise sanitaire."

Les équipes de Shokly, composées d'une vingtaine de personnes, rejoindront celle de WeMaintain au cœur de Paris. L'atelier de fabrication de WeMaintain servira à terme à la production des boîtiers IoT des deux activités. Car, tout comme WeMaintain pour les ascenseurs, Shokly conçoit un capteur connecté en 4G à la centrale et à l'application utilisée par le technicien afin de suivre les équipements à distance et en temps réel. Un datalake unifié sera par ailleurs créé et une seule application commune sera utilisée. "Cela permettra aux gestionnaires et propriétaires de bâtiment de ne plus avoir de silos et de bénéficier d'une visibilité sur leur parc avec une meilleure réactivité", souligne Benoît Dupont.

L'idée de cette acquisition émane des clients de WeMaintain, assure le dirigeant. "Nous travaillons avec 70% des grands comptes tertiaires à Paris, qui nous demandaient régulièrement si l'on ne pouvait pas les accompagner dans la maintenance d'autres équipements critiques du bâtiment. Shokly a la même démarche que nous, pour les centrales de sécurité incendie. Notre rapprochement était évident, il s'inscrit dans une vision identique des fondateurs", raconte Benoît Dupont. Les deux entreprises, toute deux implantées à Paris et à Londres, ont de nombreux clients communs pour lesquels Benoît Dupont est ravi de pouvoir apporter désormais une solution globale.

Newsletter patrimoine Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Avec ce rachat, WeMaintain entend s'affirmer dans le smart building. "En équipant les techniciens d'une même technologie et en intégrant nos solutions IoT pour lesquelles nous créerons une interopérabilité, nous aurons une maîtrise incroyable du smart building. C'est tout l'idée de ce rapprochement", se réjouit Benoît Dupont, pour qui cette acquisition témoigne de la volonté de WeMaintain de sortir du domaine de l'ascenseur pour répondre aux problématiques des clients dans le bâtiment. Le prochain sujet pour l'entreprise : développer un écosystème IoT pour améliorer l'expérience utilisateur et déterminer comment la 5G pourrait fluidifier l'essor des objets connectés dans le bâtiment.