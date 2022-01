Placeshaker lève 4,5 millions d'euros pour accompagner des chantiers partout en France

L'éditeur de logiciel de gestion et de suivi de projets de chantier désire doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année. Dès 2024, il ambitionne de conquérir des parts de marché à l'étranger.

Pour sa deuxième levée de fonds, l'éditeur de logiciel Placeshaker accueille les fonds d'investissement Nextstage AM, Finorpa Gestion, et Ouest Croissance (Groupe Banque Populaire). Au total, 4,5 millions d'euros sont levés. Interrogé sur une éventuelle dette bancaire, le cofondateur, Matthieu Stefani, a toutefois refusé de répondre sur ce point. Fondée en 2017, la start-up de la proptech édite le logiciel Articho, destiné à améliorer la gestion et le suivi des projets de rénovation et de chantier. Il permet d'améliorer l'estimation du projet et la gestion du portefeuille, de faciliter la communication entre les différents acteurs (artisans, retail, chefs d'entreprise, fournisseurs de matériaux et prescripteurs), de stocker des documents (photos, plans, etc) et d'assurer la comptabilité par projet. Enfin, Articho offre la possibilité de se connecter à tous les logiciels, agendas et autres solutions bénéficiant d'APIs.

Outre ce logiciel, Placeshaker a mis au point une plateforme collaborative de travaux. Baptisée PlaceRénovation, elle permet de contracter et de réaliser des chantiers de cuisines, salles de bain et de rénovations complètes, là encore, en facilitant les échanges à chaque étape du projet. Au total, plus de 2 500 chantiers ont été accompagnés depuis 2019. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, tenu confidentiel, a été multiplié par cinq en deux ans. "Nous avons su prouver que, grâce à la tech, on peut accélérer vite et fort, soutient le cofondateur. Le marché déplore entre 15 et 30% de clients mécontents. Nous, on est à 4%."

Accompagner la transition énergétique

Mais concrètement, quel est l'objectif de cette deuxième levée de fonds ? Les confinements successifs ont accéléré les envies des particuliers de rénover leur intérieur. Résultat, la demande a fortement augmenté. "En 2021, on a clôturé à 1 500 chantiers", observe Matthieu Stefani. Autre enjeu déterminant : la rénovation thermique. Dans le cadre du Plan de relance, le gouvernement consacre 6,7 milliards d'euros à la rénovation énergétique des bâtiments. "Pour nous, ce sont des opportunités d'agrément, mais aussi de digitalisation, explique le cofondateur de Placeshaker. Un artisan qui est seul aujourd'hui va avoir des difficultés à assurer ses dossiers, et à réaliser un bilan énergétique avant et après son passage. Nous allons donc apporter des solutions tech et de services avec nos partenaires."

Placeshaker souhaite apporter de nouvelles fonctionnalités à son logiciel Articho et s'étendre sur une plus grande zone géographique. "En 2023, on souhaite couvrir la France, et lancer l'international à partir de 2024", détaille le cofondateur. Après avoir accompagné de nombreux clients en Ile-de-France et avoir ouvert un bureau à Bordeaux, Placeshaker souhaite désormais s'implanter à Nice, Lille, Lyon et Nantes, afin d'assurer une présence physique dans les grandes villes et d'accroître le nombre d'équipes mobiles pour s'étendre dans les régions où la demande est plus faible. L'entreprise, qui compte actuellement 38 salariés, désire porter son effectif à 80 personnes.

"On a beaucoup de demandes de nos clients, pour avoir des fonctionnalités complémentaires, supplémentaires, affirme Matthieu Stefani. Donc la levée devenait primordiale. Être accompagné par des fonds va nous permettre de mieux structurer la société, notamment en ayant plus de visibilité sur comment on construit l'avenir, où est-ce qu'on met nos investissements, comment on les construit et comment on fait les reportings. Donc, c'était doublement intéressant pour nous de réaliser une levée. On avance mieux à plusieurs."