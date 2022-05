Buildrz lève 3,8 millions d'euros pour devenir la plateforme incontournable de la construction

Lancée en 2016, la proptech veut réunir toutes les parties prenantes de la construction de logements neufs, du promoteur aux collectivités, en passant par les architectes, à travers une plateforme unique.

Après six ans d'existence, le français Buildrz annonce ce 23 mai une première levée de fonds de 3,8 millions d'euros. Pour ce tour de table, qui ne comprend pas de dette bancaire, la proptech s'est principalement associée à NCI Waterstat, Swen Capital Partners, NOVX et CEN Innovation. "Nous avons également un pool de six business angels", complète Manuel Verrier, CEO, qui précise que les créateurs gardent le contrôle du capital, refusant toutefois d'en donner la répartition.

L'entreprise permet de relier les différentes parties prenantes de la construction à travers une plateforme et la modélisation d'opérations immobilières. "Notre objectif est de réconcilier la construction de logements neufs avec l'environnement, en commençant par lever tous les freins à la construction, explique le co-fondateur. Chaque année, plusieurs milliers de logements neufs ne sont pas construits, nous avons une pénurie qui crée une pression sur le pouvoir d'achat. Dans le même temps, nous avons des ambitions environnementales majeures." Dans ce contexte, la construction de logements devient très complexe, puisqu'il faut trouver le terrain idéal, tout en s'assurant de répondre aux normes.

Pour résoudre cette équation, Buildrz compile plusieurs milliers de données relatives aux plans locaux d'urbanisme (PLU), à la nouvelle réglementation environnementale, etc. La proptech y croise des données "physiques, urbaines et de marché". "On met à disposition une plateforme recensant toutes ces données, avec des outils d'intelligence artificielle, qui proposent des solutions", résume Manuel Verrier.

Un gain de temps précieux

En clair, un promoteur peut chercher un terrain constructible. Une carte interactive lui renseigne les terrains qui répondent à ses critères (superficie, transports en commun, proximité des commerces…). Lorsque le projet se concrétise, le professionnel peut solliciter Buildrz – et surtout son intelligence artificielle - afin d'obtenir les premières esquisses. Il obtient une modélisation 3D, couplée à des indicateurs de qualité (impact environnemental, ensoleillement…) et à un bilan financier, afin de réduire autant que possible les risques.

Résultat, un gain de temps considérable, notamment pour les promoteurs. Seules quelques minutes suffisent contre plusieurs semaines en temps normal pour obtenir un, voire plusieurs scénarios, et ce, dès le départ, fait valoir le cofondateur de Buildrz. "Il s'agit d'écraser le temps, martèle-t-il. On va aussi chercher une optimisation. Concrètement, si vous êtes capable de réduire les coûts de 1%, sur un projet moyen, cela représente 150 000 euros."

La proptech revendique aujourd'hui quelques dizaines de clients, dont Vinci Immobilier. Buildrz assure produire plus de 750 études par mois. Elle refuse toutefois de dévoiler son chiffre d'affaires. Son business model repose sur un abonnement forfaitaire, dont le prix évolue en fonction du nombre d'analyses sollicitées par le client.

Expansion au Royaume-Uni

A travers cette levée de fonds, Buildrz désire mener trois objectifs. "Après une longue phase de développement tech, nous souhaitons accélérer le développement commercial en étoffant les équipes", dévoile le CEO. Forte de 25 collaborateurs, l'entreprise recrute dix personnes en 2022, dont une majorité pour l'équipe commerciale et marketing.

L'entreprise veut également prendre à bras-le-corps les questions environnementales, en collaborant avec des spécialistes externes, afin de perfectionner la plateforme. Buildrz profite de ce tour de table pour amorcer une expansion au Royaume-Uni, avec pour objectif, à plus long terme, de viser d'autres marchés, comme les Etats-Unis.