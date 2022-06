La proptech française Masteos lève 40 millions d'euros pour devenir leader européen de l'investissement locatif

La proptech d'investissement locatif clés en main boucle une levée de fonds de 40 millions d'euros auprès de DST Global Partners, de Daphni et de ses propres salariés pour s'installer comme leader européen.

Les start-up proptech ont le vent en poupe. Masteos, proptech française d'investissement locatif clés en main annonce aujourd'hui avoir bouclé une levée de fonds de 40 millions d'euros auprès de DST Global Partners, de Daphni, neuf mois après une levée de 15 millions d'euros. Les collaborateurs de la start-up ont également pris part à ce tour de table à hauteur de 10%.

La promesse de Masteos est forte : accompagner les particuliers à chaque étape de leur investissement locatif à travers une seule application. La start-up parisienne prend ainsi en charge les étapes les plus complexes et chronophages de l'opération, de la sélection du bien et la modélisation de ses performances financières à sa rénovation, son ameublement et sa mise en location. L'intégralité du processus se gère ainsi à distance. "Près de la moitié de nos clients ne visitent pas le bien qu'ils achètent", confie au JDN Thierry Vignal, cofondateur et président de Masteos.

Cet attrait pour l'investissement locatif connaît actuellement un fort intérêt dans un contexte économique incertain et avec une inflation forte. "Nous pensons qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour investir dans la pierre dans une période où l'on emprunte à des taux d'intérêt réel négatif", souligne Thierry Vignal pour qui l'immobilier locatif est le plus fort des remparts contre l'inflation.

Ces arguments trouvent de plus en plus écho auprès d'une clientèle jeune avec un profil de primo-investisseur mais aussi d'expatriés. La start-up, qui a enregistré des ventes records au mois de juin, attire ainsi de plus en plus de jeunes actifs d'une trentaine d'années séduits par l'idée d'utiliser une application pour réaliser l'ensemble de leur investissement locatif à distance.

Ce nouveau tour de table mené par DST Global Partners (Twitter, Spotify, Sunday, etc) et Daphni (BackMarket, Made.com, Winamax, etc) devrait permettre d'accélérer et de recruter de nouveaux collaborateurs pour ses trois grandes activités : transaction, construction/rénovation et gestion locative. Cette intégration des métiers est précisément l'atout majeur de Masteos alors que ses concurrents font souvent le choix de sous-traiter à des prestataires. Cette intégration verticale des métiers rassure les clients. "Nous n'avons pas de réelle pression concurrentielle", précise d'ailleurs son fondateur. Pas même les grands réseaux d'agences immobilières que Masteos considère davantage comme des partenaires, notamment pour l'acquisition de biens.

Maîtriser l'intégralité de la chaîne de valeur implique forcément des recrutements importants. Les fonds levés serviront ainsi au recrutement de 300 nouveaux collaborateurs sur la seule année 2022, et de 500 autres en 2023. Masteos prévoit également d'utiliser ses fonds afin d'améliorer sa technologie pour permettre par exemple de suivre l'évolution d'un chantier ou la performance locative depuis son smartphone.

Développement en France et cap sur l'international

Cette enveloppe de 40 millions devrait permettre à Masteos d'étendre sa présence non seulement aux 50 plus grandes villes françaises à l'horizon 2023, mais également au Royaume-Uni et en Allemagne dès fin 2022, en attendant des ouvertures en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal. La start-up est déjà présente en Espagne et en Belgique et vise la place de leader européen en 2024. La proptech française ne s'interdit pas, à terme, de s'étendre en dehors des frontières européennes. "La traduction de notre application en anglais pour le marché du Royaume-Uni nous permettra d'établir un premier pont vers un lancement futur aux US", confie Thierry Vignal.

Ce maillage national et international constitue également un argument supplémentaire pour les clients de Masteos qui peuvent se voir suggérer des acquisitions dans des villes où la rentabilité est forte. Des collaborateurs de Masteos à échelle local s'occupent de trouver un bien et de s'occuper intégralement de sa rénovation et de sa gestion locative. En échange, l'entreprise prélève une commission de 5% du prix de vente et 5% des loyers. Pas encore rentable, Masteos fait pour l'instant le choix d'investir dans sa croissance pour transformer l'expérience de l'investisseur grâce à la technologie. "Le contexte de crise actuel va nous obliger à nous concentrer sur la rigidité de nos coûts fixes", précise toutefois Thierry Vignal.

Signe du dynamisme du secteur proptech tricolore, ce sont plus de 400 start-up de la filière qui sont nées en France au cours de ces quatre dernières années. Des jeunes pousses qui ont réalisé 44 tours de table en 2021 et regroupé à elles seules environ 628 millions d'euros d'investissements. Masteos sait qu'il y a une place à prendre et ne compte pas s'arrêter là. "Malgré un environnement économique peu favorable, nous avons déjà des engagements de certains actionnaires pour enclencher une série B en début d'année prochaine", confie Thierry Vignal au JDN. A suivre.