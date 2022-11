Beeldi lève 8 millions d'euros pour sa plateforme de rénovation énergétique des bâtiments

La proptech souhaite développer ses solutions à destination des professionnels de l'audit des bâtiments et des gestionnaires immobiliers. Elle prévoit de doubler ses effectifs.

Après trois années d'existence, le français Beeldi annonce ce 14 novembre une levée de fonds en série A de 5 millions d'euros en private equity, auxquels s'ajoutent 3 millions d'euros de dette bancaire. Pour ce deuxième tour de table (une première levée en seed ayant été réalisée en 2019), la proptech s'est associée à MAIF Avenir, Citizen Capital et Starquest Capital. Elle refuse toutefois de dévoiler la répartition du capital résultant de cette opération.

Beeldi propose une application mobile à destination des facility managers, pour simplifier la réalisation de l'audit technique et énergétique des bâtiments. Pour ce faire, elle associe sa base de données à des algorithmes de reconnaissance photo. Résultat, une simple plaque signalétique suffit à renseigner automatiquement les informations sur un bâtiment. "L'idée est de permettre une meilleure exploitation des données", souligne Anthony Ambrosio, chief operating officer chez Beeldi. Fini "les fichiers Excel et les outils bricolés en interne".

A partir de ces données, l'entreprise est en mesure de générer des rapports de manière automatique et de produire des plans d'actions pour les professionnels du bâtiment. "Cela permet de mettre en place des actions de performance énergétique, de structurer un plan d'investissements, de corriger des défauts techniques et de favoriser la veille réglementaire, et donc de rénover plus rapidement les bâtiments", fait valoir le COO de Beeldi. La proptech revendique un gain de temps estimé à 40% pour les auditeurs grâce à son application. Cette solution couvre aujourd'hui 20 millions de mètres carrés, soit 10% des surfaces faisant l'objet d'un audit chaque année.

Récolter davantage de données sur le parc immobilier tertiaire

La proptech a également développé une application de la rénovation énergétique pour les gestionnaires immobiliers, afin de centraliser les données réglementaires. Les professionnels sont en mesure de cartographier leur parc immobilier. "Nous avons une dimension d'écosystème avec plusieurs fonctionnalités connectées, au travers desquelles plusieurs parties prenantes peuvent travailler : les auditeurs, les gestionnaires immobiliers et les bureaux de contrôle", liste Anthony Ambrosio. Beeldi permet ensuite de déterminer les investissements prioritaires à mettre en œuvre, en tenant compte de la législation, pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.

Le business model de Beeldi repose sur un abonnement. "Notre particularité est que le prix de nos abonnements est fixé en fonction de la taille du parc immobilier, au nombre de mètres carrés, explique le COO de la proptech. Le nombre d'utilisateurs est illimité."

A travers cette levée de fonds, la proptech souhaite accélérer son développement. "Nous souhaitons rendre Beeldi incontournable chez les gestionnaires et les propriétaires de biens immobiliers, martèle Anthony Ambrosio. L'objectif est d'aller récolter un maximum de données sur le parc tertiaire, et aussi industriel. Avec ces données, nous voulons intéresser les gestionnaires immobiliers avec notre plateforme, pour les aider à gérer leurs sujets de conformité réglementaire."

Conquérir le marché européen

Forte de 35 collaborateurs, l'entreprise souhaite doubler ses effectifs. La moitié des recrutements seront destinés à accroître l'équipe tech, composée de développeurs et de data scientists, et l'équipe produit. "Ensuite, on va recruter des sales pour aller conquérir le marché des propriétaires et gestionnaires immobiliers, détaille le COO de Beeldi. On va continuer à se structurer sur l'accompagnement client."

La protech souhaite également profiter de cette levée de fonds pour amorcer une expansion sur le marché européen. "En 2023, nous allons rester focus sur la France, puis commencer à nous étendre sur les parcs immobiliers européens d'acteurs français, détaille Anthony Ambrosio. A terme, nous souhaitons ouvrir un deuxième bureau dans un autre pays européen, mais cela se fera plutôt en 2024."