Professionnels de l'immobilier, le JDN vous offre un code promo pour le salon RENT

RENT célèbre son 10e anniversaire les 8 et 9 novembre 2023 au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Le JDN vous offre une réduction de 70%.

Pour sa dixième édition, le salon RENT, rendez-vous incontournable des professionnels de l'immobilier, se tiendra les 8 et 9 novembre prochains au pavillon 6 du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Dédié aux innovations dans le secteur immobilier, RENT s'adresse aux agents immobiliers, commerciaux, promoteurs, notaires, investisseurs ou syndics qui souhaitent échanger autour des tendances et des problématiques qui bouleversent le marché. 378 exposants et plus d'une centaine de startups de la proptech seront présente pendant les deux jours sur le salon.

Pour justement mettre en avant ces jeunes pousses du secteur de l'immobilier, le salon RENT prévoit cette année d'organiser pas moins de trois concours. En plus des désormais traditionnels concours de LA startup Orpi, qui récompense la société la plus prometteuse, et du Trophée de l'innovation SNPI, décerné à la meilleure innovation, RENT met en place cette année le prix de L'impact sociétal et environnemental, en partenariat avec le promoteur immobilier Procivis. Ce nouveau prix vise à mettre en lumière l'action la plus vertueuse sur le plan climatique et/ou sociétal dans le domaine de l'immobilier. Les finalistes des trois concours pitcheront leur projet le premier jour du salon, le mercredi 8 novembre.

Au delà de cet engouement pour les innovations du secteur, le salon RENT propose cette année encore un riche programme aux milliers de visiteurs attendus. Emissions, conférences, ateliers... Autant d'évènements qui permettront de souligner les défis environnementaux, sociétaux et économiques auxquels font face les entreprises du secteur immobilier ainsi que les solutions qu'elles apportent. Notez également que la participation au salon RENT permet de valider plusieurs heures de formation au titre de la loi Alur, dès lors que vous participez à au moins 2 heures de conférences ou ateliers.

Enfin, si tout cela a un prix, c'est beaucoup moins cher pour les lectrices et lecteurs du JDN. Avec le code promo RENT2023JDN, vous pouvez profiter d'un Pass pour les deux jours de salon à seulement 95 euros HT. Sans rabais, le ticket d'entrée plein tarif coûte plus de 360 euros. Afin de vous inscrire, vous avez jusqu'au 9 novembre inclus pour vous rendre ici.