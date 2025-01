Les taux immobiliers vont remonter selon plusieurs experts - faut-il se dépêcher d'emprunter ?

Les taux immobiliers n'en finissaient plus de baisser depuis un an. Mais un indicateur inquiète des professionnels.

La baisse des taux immobiliers est-elle sur le point de prendre fin ? Si les avis divergent encore, de plus en plus de voix s'élèvent pour alerter d'une hausse prochaine. Pourquoi et surtout quand cette hausse pourrait-elle avoir lieu ?

Pour rappel, l'année qui vient de s'écouler a été particulièrement favorable aux emprunteurs. "Le taux des crédits immobiliers a constamment reculé. Il est passé de 4.20% fin 2023 à 3.32% en décembre 2024", résume l'Observatoire Crédit Logement dans son dernier rapport. Une baisse continue qui a redonné du pouvoir d'achat aux emprunteurs.

Pour l'année qui vient, l'Observatoire se veut optimiste : malgré le contexte politique et budgétaire instable de la France, 2025 devrait être positive pour l'immobilier. Le taux moyen des crédits immobiliers devrait continuer de baisser, estime-t-il. Mais ces projections positives sont tempérées par certains spécialistes.

Il y a un chiffre que les experts regardent attentivement et qui commence à inquiéter : le taux OAT 10 ans, qui est le taux auquel l'Etat français emprunte sur 10 ans. Un chiffre qui fait référence sur le marché du crédit immobilier.

Et depuis un mois et la chute du gouvernement Barnier, le taux auquel la France emprunte est monté en flèche. Ce qui fait craindre à des grands noms du secteur une hausse dans les mois à venir des crédits immobiliers. Dans une note publiée mi-janvier, le courtier Empruntis conseillait "aux candidats à l'achat de ne plus attendre si leur projet est mature". Cinq jours plus tard, c'est au tour de Pretto, un autre courtier immobilier, d'émettre un avis similaire.

De plus, en ce début d'année "les établissements bancaires se montrent particulièrement réceptifs aux demandes de prêts, multipliant les offres attractives pour capter de nouveaux clients", explique Nassima Khiari, responsable des relations bancaires du Groupe Empruntis. C'est donc le moment idéal d'emprunter avant une possible hausse des taux.

Toutefois, plusieurs voix s'élèvent pour calmer les peurs : au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, ce taux était également monté en flèche sans fortement impacter les taux immobiliers, précise la porte-parole du site Vousfinancer à BFMTV.

Il faudra donc rester attentif et observer dans les semaines à venir si le taux auquel la France emprunte continue de rester aussi haut. D'après des projections de l'Observatoire Crédit Logement, le taux auquel la France emprunte devrait se maintenir à un niveau assez élevé - au-dessus des 3% - jusqu'à l'automne 2026, ce qui pourrait être préjudiciable.