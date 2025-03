Ce geste simple et malin permet d'économiser 20% d'énergie sur votre chauffage et votre frigo

Certains appareils de votre logement consomment plus qu'ils ne le devraient et cela gonfle vos factures. Quelques coups d'éponge élimineront ces dépenses inutiles.

En matière d'énergie, il n'y a pas de petites économies. Surtout quand on sait que les factures d'électricité et de gaz représentent environ 10% du budget d'un ménage français. Et si on vous disait que certains appareils présents dans votre logement consomment beaucoup plus que nécessaire ? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez facilement y remédier.

Plusieurs fournisseurs alertent régulièrement sur ces importantes déperditions d'énergie, qui concernent en particulier votre chauffage et votre réfrigérateur. Or, le chauffage représente plus de 60% de votre facture, le réfrigérateur et le congélateur près de 20%. Tout ça pour qu'une partie de leur consommation parte en fumée sans que vous en ayez conscience. La cause ? Un défaut d'entretien, qui force ces appareils à surconsommer.

Trop de gens laissent en effet se déposer une couche de poussière sur leurs équipements. La saleté qui s'accumule sur la grille arrière de votre réfrigérateur perturbe son bon fonctionnement, l'obligeant à dépenser davantage d'électricité pour maintenir une température froide. Le phénomène est similaire pour les radiateurs, où la poussière forme une barrière thermique qui empêche la chaleur de se diffuser efficacement dans la pièce. Pour atteindre la température désirée dans le logement, le système doit alors chauffer plus fort.

Dans ces deux cas, la surconsommation peut atteindre 30%, d'après Engie et Octopus Energy. Autrement dit, jusqu'à 23% de l'énergie dépensée est gaspillée. Heureusement, leur entretien est relativement simple : pour les radiateurs, n'oubliez pas de les éteindre et de vous assurer qu'ils sont froids. Après quoi, passez une éponge humide sur leur surface. Une astuce consiste à utiliser un sèche-cheveux pour faire tomber la poussière coincée derrière l'appareil. Un plumeau ou un petit aspirateur feront également l'affaire.

Quant au réfrigérateur, un simple dépoussiérage de la grille arrière permet de retrouver une efficacité optimale. Tant que vous y êtes, pensez à faire un dégivrage de temps en temps, de même que pour votre congélateur : les couches de givre qui se forment à l'intérieur provoquent, elles aussi, une surconsommation pouvant atteindre 30%.

Cette opération d'entretien, qui ne prend que quelques minutes, se transformera rapidement en économies effectives sur votre facture d'énergie. Les spécialistes recommandent d'effectuer ce nettoyage toutes les deux semaines pour maintenir les performances énergétiques des appareils. Il est également conseillé de réaliser un nettoyage plus approfondi à l'automne, avant la remise en route du chauffage : pensez notamment à purger vos radiateurs pour en libérer l'air et leur rendre toute leur efficacité pour l'hiver.