Engie renouvelle sa confiance en Catherine MacGregor pour mener la transition énergétique

En quatre ans, Engie a renforcé sa position de leader dans les énergies décarbonées sous la direction de Catherine MacGregor, tout en naviguant à travers des défis géopolitiques majeurs.

Depuis janvier 2021, Catherine MacGregor dirige Engie, l'un des principaux acteurs mondiaux de l'énergie. Aujourd'hui, le conseil d'administration a décidé de renouveler son mandat, affirmant sa volonté de maintenir le cap dans la transformation énergétique du groupe. Cette décision sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale prévue en avril 2025.

Un leadership confirmé au cœur de la transition énergétique

Catherine MacGregor a été recrutée pour son expérience dans le secteur de l'énergie, notamment chez Schlumberger, et pour sa capacité à mener des transformations opérationnelles profondes.

Dès son arrivée chez Engie, elle a recentré la stratégie du groupe autour des énergies décarbonées, avec des investissements massifs dans les énergies renouvelables. Entre 2023 et 2025, Engie prévoit de doubler ses investissements dans le solaire et l'éolien, un objectif crucial pour devenir un leader de la transition énergétique.

Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie, a souligné l'importance du rôle de la directrice générale dans cette transformation : "Depuis près de quatre ans, sous l'impulsion de Catherine MacGregor et grâce au professionnalisme et à l'engagement de ses 97.000 collaborateurs, Engie a accéléré sa transformation pour devenir un leader reconnu dans le développement des systèmes énergétiques décarbonés de demain", a-t-il déclaré, relayé par Les Echos.

La gestion de la crise énergétique liée à l'invasion de l'Ukraine a également été un défi majeur pour Catherine MacGregor. Face à l'arrêt des livraisons de gaz russe à l'Europe, Engie a su diversifier ses fournisseurs et sécuriser ses approvisionnements en gaz naturel liquéfié.

Des résultats financiers solides et une vision stratégique claire

Sous la direction de Catherine MacGregor, Engie a également renforcé ses fondamentaux financiers. Malgré les turbulences du marché, le groupe a su maintenir une croissance soutenue, avec une augmentation de 23% de son cours de Bourse depuis 2021, portée par la hausse des prix de l'énergie.

Engie a également conclu un accord crucial avec le gouvernement belge pour la prolongation de deux réacteurs nucléaires, un projet complexe qui a permis au groupe de diversifier ses activités tout en minimisant ses risques dans la gestion des déchets nucléaires.

Avec des investissements continus dans les infrastructures énergétiques et des projets de grande envergure, tels que le développement de capacités de stockage d'énergie, Engie semble prêt à affronter les défis de la transition énergétique mondiale.

Engie est désormais "une entreprise plus industrielle, plus performante et plus solide financièrement, prête à aborder avec confiance les prochaines étapes de sa trajectoire de croissance", a réaffirmé Jean-Pierre Clamadieu, cité par Boursier.com.