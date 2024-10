Stellantis annonce le départ à la retraite de Carlos Tavares début 2026

De nombreux changements sont à prévoir au sein de Stellantis, qui a officiellement annoncé le départ à la retraite de Carlos Tavares pour début 2026.

Stellantis, le constructeur automobile issu de la fusion en 2021 de Peugeot-Citroën et de Fiat-Chrysler, a annoncé dans la nuit du vendredi 11 octobre le départ à la retraite de son patron, Carlos Tavares, pour début 2026. De nombreux autres changements à effet immédiat de plusieurs responsables du groupe vont avoir lieu. Doug Ostermann, directeur des opérations en Chine, est nommé directeur financier. Il remplacera Natalie Knight, qui va quitter le groupe, précise le communiqué.

S'adapter et se préparer pour l'avenir

Uwe Hochgeschurtz, qui dirigeait la région Europe, doit également quitter le groupe, remplacé par Jean-Michel Imparato. Antonio Filosa remplace Carlos Zarlenga, dont l'affectation sera connue ultérieurement, au poste de directeur des opérations pour l'Amérique du Nord, tout en conservant ses fonctions de patron de la marque Jeep. De plus, le groupe a annoncé rattacher la gestion de ses approvisionnements à la direction industrielle et non plus à celle des achats "pour davantage de performances commerciales".

"Dans cette période de transformation darwinienne pour l'industrie automobile, notre devoir et notre responsabilité éthique sont de nous adapter et de nous préparer pour l'avenir, mieux et plus rapidement que nos concurrents, afin d'offrir à nos clients une mobilité propre, sûre et abordable", a précisé Carlos Tavares. John Elkann, président du conseil d'administration, a lui assuré du soutien "unanime" des administrateurs envers Carlos Tavares et la redistribution des postes.

Simplifier et améliorer la performance

Dans son communiqué, le groupe franco-italo-américain a précisé avoir décidé d'opérer "des changements organisationnels ciblés qui entrent en vigueur immédiatement au sein de son équipe managériale […] afin de simplifier et d'améliorer la performance de son organisation dans un environnement mondial turbulent". Avec ces changements, Stellentis souhaite "recentrer la société sur ses principales priorités opérationnelles et s'attaquer avec détermination aux défis mondiaux auxquels le secteur automobile est confronté".

En octobre, lors d'une visite de l'usine historique de Peugeot à Sochaux, Carlos Tavares avait affirmé qu'il pourrait prendre sa retraite en janvier 2026. "En 2026, la personne qui vous répond aura 68 ans, c'est un âge raisonnable pour prendre sa retraite. C'est l'option". Si son successeur n'est pas encore connu, le groupe indique dans son communiqué que cette recherche a été confiée à un comité spécial du conseil d'administration, présidé par John Ellkann, qui doit achever ses travaux au quatrième semestre 2025.