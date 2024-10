SpaceX : l'entreprise d'Elon Musk franchit une étape révolutionnaire grâce au vol de Starship

Avec la réussite du vol d'essai de Starship, l'entreprise technologique d'Elon Musk confirme son avance sur ses concurrents… et pourrait rendre la conquête de l'espace beaucoup plus réalisable.

C'est une victoire pour Elon Musk : Starship, une fusée d'appoint deux fois plus puissante que la Saturn V du programme Apollo a réussi son vol d'essai et, surtout, l'atterrissage de l'étage de propulsion. Dans le ciel du Texas, le cylindre de 71 mètres de long s'est immobilisé avant de rallumer 13 de ses 33 moteurs et de rejoindre la tour d'où elle avait décollé sept minutes plus tôt.

Un premier triomphe

Pour les ingénieurs de SpaceX, l'atterrissage a été un triomphe, une première pour Starship. Celui-ci suggère que l'entreprise pourrait, comme prévu, utiliser un énorme booster réutilisable pour lancer régulièrement un vaisseau spatial réutilisable, le Starship. Ainsi, au cours de la seconde moitié de cette décennie, SpaceX pourrait utiliser ce vaisseau pour mettre en orbite du fret pour SpaceX et ses clients ainsi que le gouvernement américain. Cela devrait permettre de réduire le coût de mise en place à la tonne. Les Falcon 9 de SpaceX, semi-réutilisables et qui volent déjà fréquemment, ont permis de diviser par dix le prix du lancement. Avec cet atterrissage réussi, il s'agit sûrement du plus grand bond en avant dans le domaine des vols spatiaux depuis les années 1960.

Vers la conquête de l'Espace

Ce n'est pas le premier vol d'essai cette année, puisqu'il y en avait déjà eu un en juin, où l'atterrissage n'avait pas aussi bien fonctionné. Cette fois, le vaisseau a effectué ses manœuvres d'atterrissage comme convenu et s'est écrasé à l'endroit prévu à cet effet, montrant l'avance que SpaceX a sur ses concurrents. En effet, SpaceX a pu prendre de l'avance grâce au Falcon 9, beaucoup plus petit, dont le retour des premiers étages a été réalisé plus de 300 fois depuis la fin de l'année 2015.

Dans les prochains mois, l'entreprise Blue Origin de Jeff Bezos a l'intention de tester une fusée concurrente à Starship et RocketLab, une entreprise plus petite, en prévoit une pour l'année prochaine. D'autres entreprises chinoises travaillent également sur cette technologie.

Dans le futur, d'autres tests sont à venir, permettant de montrer que SpaceX peut allumer et éteindre ses moteurs dans l'espace et donc se mettre en orbite correcte et en sortir. L'entreprise doit également montrer qu'elle peut faire atterrir le vaisseau dans les bras d'un portique. Il s'agissait du troisième vol d'essai de SpaceX de l'année, le cinquième au total pour Starship, qui effectue déjà des vols d'essais beaucoup plus régulièrement que les autres entreprises. Si des échecs semblent inévitables, l'entreprise devrait avoir une capacité opérationnelle d'ici quelques années seulement. Le rêve d'Elon Musk de coloniser Mars semble donc plus proche que jamais.