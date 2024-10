Le Medef part dans un "tour de France de l'intelligence artificielle"

Avec Numeum, syndicat professionnel des entreprises du numérique, le Medef organise un "tour de France de l'intelligence artificielle", qui débutera le 30 octobre.

C'est à La Réunion que débutera ce 30 octobre le "tour de France de l'intelligence artificielle" organisé par le Medef et Numeum, syndicat professionnel des entreprises. L'objectif de ce projet, qui passera par plusieurs régions de France jusqu'au 4 février 2025, est de sensibiliser les entreprises françaises à l'IA. Selon un communique du Medef publié lundi, celui-ci comprendra "une vingtaine d'étapes […] dans toutes les régions de France, y compris les territoires d'Outre-mer".

Découvrir des solutions innovantes

Les entreprises "pourront découvrir des cas d'utilisation concrets et des solutions innovantes, échanger avec des experts du secteur, assister à des ateliers pratiques et bénéficier de conseils sur la mise en œuvre de l'IA dans leurs activités", développe le communiqué. Ces rencontres "seront l'occasion […] d'enrichir la contribution du Medef et de Numeum" au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, organisé les 10 et 11 février 2025.

D'ici à 2030, l'Union européenne s'est fixé l'objectif de 75% d'entreprises utilisant l'IA, mais la réalité est bien en deçà. "Seules 19% des entreprises françaises ont actuellement recours à l'IA", expliquent les organisateurs de ce tour.

Préparer le sommet de 2025

Avec ces rencontres, l'objectif est également de préparer l'AI Action Summit qui aura lieu en février 2025 à Paris. Celles-ci permettront donc de recueillir des témoignages et des propositions afin que le Medef et Numeum puissent enrichir leur contribution au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle (AI Action Summit), prévu en février prochain. Syndicat patronal présidé par Véronique Torner depuis juin 2023, Numeum est une organisation des professionnels du numérique en France. Celui-ci représente les entreprises de services du numérique (ESN), les éditeurs de logiciel, les plateformes et les sociétés d'Ingénierie et de Conseil en Technologie (ICT). Le syndicat rassemble 2500 entreprises adhérentes, qui réalisent 85% du chiffre d'affaires total du secteur. Ce secteur emploie 670 000 personnes en France et représente 70 milliards de dollars.