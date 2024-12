Tech : Samsung et Google lancent un casque de réalité mixte pour concurrencer Meta et Apple

Samsung et Google doivent lancer dès 2025 un casque de réalité mixte pour concurrencer le Vision Pro d'Apple, dont les ventes peinent à décoller.

Si le Vision Pro d'Apple connaît des débuts mitigés, cela ne décourage pas la concurrence. Google et Samsung ont présenté ce jeudi leur "Project Moohan", leur version d'un casque qui combine réalité augmentée et virtuelle. Développé par Samsung, celui-ci présente à l'intérieur une couche logicielle développée par Google avec un système d'exploitation Android XR.

Sortie prévue en 2025

"Imaginez que vous puissiez entrer dans n'importe quel monde en un instant — des rues animées de New York aux sommets enneigés des Alpes. Ces mondes ne sont plus de simples lieux à observer de loin. Il est désormais possible de les explorer et d'interagir avec eux par un simple regard, un geste ou la voix", décrit Samsung dans un communiqué. Google et Samsung avaient annoncé leur collaboration dès 2023, avec à l'origine une sortie prévue au premier trimestre 2024. Mais après de nombreux retards, la sortie de celui-ci est prévue pour 2025. Le constructeur vise ainsi concurrencer le Vision Pro d'Apple mais aussi le Quest de Meta, premier sur le marché : sa part dans le marché des casques de réalité augmentée et virtuelle oscille entre 65% et 75% contre 8% pour Pico et 3% pour Apple au deuxième trimestre. À sa sortie au premier trimestre 2024, le produit Apple avait grimpé jusqu'à 16%.

Une réalité jugée porteuse

Comme pour les smartphones, Google compte vendre son système d'exploitation Android XR à tous les constructeurs de casque et de lunettes connectées, à l'exception d'Apple bien entendu. Mais pour se faire, le géant devra se confronter à Horizon OS, le système d'exploitation de Meta, qui a déjà une certaine avance en la matière et des partenariats avec Lenovo, Microsoft et Asus. "La technologie XR est rapidement passée d'une promesse lointaine à une réalité tangible. Nous pensons qu'elle a le potentiel d'ouvrir de nouvelles voies d'interaction significatives", indique Won-Joon Choi, vice-président et patron de la recherche et du développement chez Samsung. "Nous sommes à un point d'inflexion pour la réalité mixte, où les percées dans le domaine de l'IA multimodale permettent d'utiliser la technologie de manière naturelle et intuitive dans la vie de tous les jours", explique Google. La réalité mixte permet de se plonger dans un environnement numérique tout en voyant la réalité physique à travers l'écran de son casque, voire de s'immerger totalement dans la réalité virtuelle.

Mais dans la réalité, cette technologie peine à convaincre le grand public : en 2024, les ventes ont baissé de 29% lors des deux premiers trimestres, alors qu'elles avaient déjà baissé de 20% en 2023. Depuis sa mise en vente en février, le Vision Pro n'a pas dépassé les 500 000 unités, alors que celui-ci coûte 3500 dollars pièce, et Meta ne parvient pas à augmenter le temps d'usage du Quest.