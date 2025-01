États-Unis : 20 milliards de dollars d'investissements émiratis dans des data center

Pour "rester à la pointe de la technologie", Donald Trump a annoncé l'investissement de milliards émiratis.

Ce mardi, le président élu Donald Trump a annoncé un investissement émirati de 20 milliards de dollars pour construire de nouveaux centres de données aux États-Unis, infrastructures informatiques dont la demande ne cesse de croître avec le développement de l'intelligence artificielle. Lors d'une conférence de presse dans sa résidence de Mar-a-Lago, Trump a déclaré que cet investissement permettra "de rester à la pointe de la technologie". "L'IA est importante dans les centres de données, et cela va être un sujet brûlant dans les années à venir", a-t-il ajouté. Le milliardaire émirati Hussein Sajwani, géant immobilier à la tête de Damac Properties, aurait promis "au moins 20 milliards". "Peut-être qu'ils doubleront, peut-être même qu'ils feront plus que doubler cette somme", a affirmé Trump.

Une confiance renouvelée

Donald Trump et Hussein Sajwani sont en affaires depuis des années, Damac Properties ayant notamment construit le Trump International Golf Club, inauguré en février 2017 à Dubaï, soit trois mois après la première élection de Donald Trump. L'homme émirati a même passé les fêtes de fin d'année à Mar-a-Lago, en compagnie également d'Elon Musk. Les nouveaux centres de données devraient être construits dans huit États, à commencer par le Texas et l'Arizona. "L'élection [de Donald Trump] en novembre a été une nouvelle extraordinaire pour moi et ma famille. Cela fait quatre ans que nous attendons d'augmenter nos investissements aux États-Unis pour atteindre des montants très importants", a déclaré Sajwani. Le mois dernier, c'est la société japonaise d'investissement dans le secteur technologique Softbank qui a promis d'investir 100 milliards de dollars durant les quatre prochaines années.

Développement de l'IA

Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, une course internationale à l'IA s'est mise en place, entre les entreprises technologiques et les premières puissances mondiales, afin de déployer l'IA générative, qui pourrait transformer de nombreuses industries. Nécessitant de grandes capacités en calcul informatique, celle-ci demande donc de nouveaux centres de données, avec des serveurs toujours plus performants et des composants électroniques de pointe. Google, Amazon, Microsoft et leurs concurrents investissent des dizaines de milliards de dollars dans ces infrastructures qui compromettent leurs efforts de réduction des émissions carbone. Microsoft souhaite notamment dépenser 80 milliards de dollars en un, dont plus de la moitié aux États-Unis, pour construire des centres de données.