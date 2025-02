Alphabet, la maison-mère de Google, déçoit au quatrième trimestre

Les revenus trimestriels d'Alphabet, la maison-mère de Google, ont été bien inférieurs aux attentes au quatrième trimestre 2024.

Branche clef pour l'intelligence artificielle (IA), c'est notamment le cloud qui a déçu, alors que le géant fait face à une forte concurrence. Avec une croissance de 12% sur un an, son chiffre d'affaires est de 96,5 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2024, en dessous des prévisions, tout comme les recettes de Google cloud, à 11,96 milliards.

Baisse de l'action

Après la clôture de la Bourse de New York ce mardi, l'action du groupe américain avait perdu plus de 6%. Le cloud est au cœur des obsessions de la Silicon Valley depuis le lancement de ChatGPT fin 2022. Au quatrième trimestre, Google Cloud a doublé son bénéfice opérationnel, à 2,1 milliards de dollars. "Notre offre d'IA sur le cloud suscite une demande plus forte qu'auparavant de la part des clients", a assuré Sundar Pichai, patron d'Alphabet, dans le communiqué des résultats. Il a également annoncé que son entreprise allait investir 75 milliards de dollars en 2025, essentiellement dans l'IA.

Mais la concurrence déjà forte dans l'IA générative a pris une nouvelle dimension avec l'arrivée de DeepSeek et son succès inattendu la semaine dernière, version chinoise moins coûteuse et aussi performante que ses concurrents américains. Vraie menace pour Google, celle-ci permet de contourner les liens publicitaires associés aux résultats de recherche, cœur de métier du géant américain. "Aucun des nouveaux concurrents de Google dans le domaine de la recherche en ligne n'a gagné suffisamment de terrain auprès des consommateurs pour entamer ses recherches publicitaires", a cependant souligné Evelyn Mitchell-Wolf, d'Emarketer, alors que Microsoft et OpenAi tentent de percer dans ce domaine.

De nouvelles opportunités de monétisation

Google a lancé les "AI Overviews", soit "Aperçus IA", qui répondent aux requêtes avec une réponse rédigée et différentes options avant une liste de liens. En décembre, le groupe s'est félicité de toucher "1 milliard de personnes" avec ce nouveau service et a promis d'ajouter "les capacités de raisonnement avancées de Gemini 2.0.". "Google a déployé avec succès les AI Overviews pour les utilisateurs aux États-Unis et a commencé à placer des publicités dans la version sur mobile début octobre", souligne Dan Ives de Wedbush, qui avance que cette nouvelle technologie se traduira par "des opportunités de monétisation supplémentaire".

Au quatrième trimestre 2024, Alphabet a dégagé 26,5 milliards de dollars de bénéfice net, légèrement mieux que ce qui était attendu. Pour améliorer ses marges, le groupe prévoit de nouvelles réductions budgétaires ainsi que des plans de départ. Elle attend également une décision de la justice américaine au sujet d'un possible démantèlement, jugée coupable de pratiques illégales pour établir et maintenir son monopole dans la recherche en ligne. L'été dernier, comme sanction, le gouvernement américain a demandé à ce qu'elle cède son navigateur internet Chrome, une décision historique.