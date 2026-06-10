Nespresso envisage la suppression nette de 178 postes en France

Le projet inclut la fermeture du bureau de Lyon et pourrait démarrer à partir de 2027, selon l'entreprise, dans le cadre d'un Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Nespresso a présenté un projet qui prévoit la suppression de 291 postes (dont 17 vacants) et la création de 113 postes. La suppression nette de 178 postes représenterait environ 14,5% des effectifs, les effectifs globaux étant d'environ 1 220 personnes en France, boutiques comprises. La fermeture du bureau de Lyon est envisagée, l'activité lyonnaise étant dès lors concentrée sur les trois boutiques de la marque. Le démarrage de la réorganisation est annoncé à partir de 2027.

Transformation de la marque et plan de sauvegarde de l'emploi

Nespresso dit engager une transformation de sa marque et de son organisation pour gagner en simplicité, en efficacité et en cohérence avec son organisation globale. L'entreprise recourt à un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), avec une priorité donnée au volontariat, en raison du nombre et de la diversité des postes concernés et du dispositif d'accompagnement associé.

Les métiers ciblés en priorité sont les fonctions support et le service client ; d'autres, comme le marketing, doivent être regroupés sur un site unique à Paris. Les forces de vente ainsi que les équipes des 53 boutiques de la marque en France ne sont pas concernées.

Sur le volet organisationnel, Nespresso France prévoit de s'appuyer davantage sur ses partenaires ainsi que sur les centres de services partagés. Certains sont en France, d'autres à l'étranger, en Europe notamment mais pas uniquement ; la localisation exacte sera définie dans les prochains mois.

Le projet a été présenté mardi aux représentants du personnel dans le cadre d'une information-consultation. D'autres échanges sont annoncés dans les semaines et mois à venir, notamment avec les représentants syndicaux.

La direction de Nespresso France déclare : "Dans un marché du café en pleine évolution, nous avons la responsabilité d'adapter notre organisation et d'engager une nouvelle étape de notre développement. Nous mesurons pleinement les interrogations et l'émotion que cette annonce peut susciter dans nos équipes. Notre priorité est d'accompagner nos collaborateurs avec le plus haut niveau d'attention et de responsabilité".

Nespresso annonce par ailleurs un renforcement significatif de ses investissements, avec une enveloppe de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros pour sa marque et ses canaux. L'entreprise prévoit d'ouvrir de nouveaux points de vente dans le pays cette année et de repenser certains magasins, comme ceux de La Défense et de l'Opéra à Paris. Sa stratégie produits et canaux inclut le renouvellement des gammes, un renforcement sur le segment de la consommation de café hors domicile et le développement des outils digitaux pour séduire les nouvelles générations. Plusieurs produits ont aussi été lancés cette année, comme une nouvelle machine pour les particuliers, la Vertuo Up, et une autre pour les professionnels, la Nespresso Intervallo.

Contexte groupe Nestlé et marché du café

Nespresso, marque emblématique du groupe Nestlé spécialisée dans le café en capsules, fête ses quarante ans cette année. En 2025, son chiffre d'affaires mondial a progressé de 6% en croissance organique, pour atteindre 6,9 milliards d'euros, tiré notamment par les États-Unis. Le secteur du café commence à se redresser, après avoir été malmené par la forte hausse du cours du café ces dernières années.

Le mouvement s'inscrit dans un plan plus large impulsé par Philipp Navratil, nouveau directeur général de Nestlé, qui prévoit la suppression de 16 000 postes dans le monde, dont 12 000 employés de bureau et 4 000 dans les usines et chaînes d'approvisionnement du groupe.