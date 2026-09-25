Volkswagen rappelle plus de 2,8 millions de véhicules dans le monde pour un risque de défaillance de la direction

Le constructeur allemand engage une vaste opération préventive sur des modèles produits entre 2013 et 2024, en raison d'un risque de corrosion pouvant entraîner une défaillance de la direction.

Le constructeur automobile Volkswagen rappelle plus de 2,8 millions de véhicules VW et Audi dans le monde, dont près de 900 000 en Allemagne, pour un risque de corrosion de la direction, selon un communiqué de l'agence allemande de l'automobile (KBA). Cette opération concerne des modèles produits entre 2013 et 2024 et vise à prévenir tout incident lié à une possible défaillance des vis de direction.

Selon le KBA, ce problème peut conduire à une "rupture des vis", qui peut à son tour "entraîner une défaillance de la direction". "Un phénomène de corrosion sur la vis" a été détecté lors de contrôles qualité des véhicules, confirme un porte-parole de Volkswagen à l’Agence France-Presse.

Dans le détail, quelque 2,16 millions de véhicules de VW, marque mère du premier constructeur européen, et 700 000 de la marque Audi sont concernés. Chez Volkswagen, les cinq modèles – Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy – ont été produits entre 2013 et 2024. Quant à Audi, il s'agit de modèles Q3 fabriqués de 2017 à 2024.

Une opération préventive, sans urgence immédiate

"On rappelle maintenant à titre préventif les véhicules concernés, sans qu’il y ait eu de dommages corporels", assure le porte-parole de Volkswagen à l’AFP. Selon lui, le danger n’est pas "si aigu qu’il faudrait immobiliser la voiture" immédiatement. "On peut continuer à conduire jusqu’au rendez-vous chez le concessionnaire", afin de recevoir de nouvelles vis plus résistantes à la corrosion, ajoute-t-il.

Au début de septembre, le groupe Volkswagen a conclu un accord avec les syndicats prévoyant 50 000 suppressions d’emplois supplémentaires d’ici à 2030, portant à environ 100 000 la réduction totale prévue des effectifs. Le groupe est malmené par la concurrence chinoise, notamment en raison de son retard dans le domaine de l’électrique.