Le PIB de la France a progressé de 0,3% au second trimestre

Cette hausse du PIB excède les prévisions, selon l'Insee. Elle est notamment portée par les exportations et la production de services.

Entre avril et juin, le produit intérieur brut (PIB) français enregistre une hausse de 0,3% par rapport au premier trimestre, indique l'Insee. Cette hausse est supérieure aux prévisions de l'institut, qui prédisait une croissance de 0,1% seulement. Elle est similaire à celle observée entre le dernier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

La croissance est portée par le commerce extérieur, en particulier par les exportations (+0,6%). La demande intérieure (hors stock) augmente légèrement (0,1%), de même que la formation brute de capital fixe (0,1%). La production totale est également en hausse (0,5%), portée par le secteur des services (0,8%).

La production de bien ralentit

La consommation des ménages est pour sa part restée stable au cours du second trimestre, selon l'Insee, alors qu'elle avait légèrement baissé lors du premier (-0,1%). Dans le détail, la consommation de produits alimentaires et de carburant a reculé, tandis que la consommation de gaz et d'électricité a augmenté, de même que la consommation en automobiles, ou encore en services de transport, d'hébergement et de restauration.

Plusieurs secteurs de production de biens accusent en revanche une baisse de croissance : la production agricole diminue, de même que celle de l'industrie manufacturière (-0,4%), de l'agro-alimentaire (-0,7 %) ou encore de la construction (-0,7%).