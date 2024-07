Thomas Sotto quitte France Télévisions pour la matinale de RTL

RTL réorganise sa matinale en perte de vitesse et fait appel à une figure de France Télévisions. Thomas Sotto retrouvera donc son ancienne maison à la rentrée.

Trois ans après avoir quitté RTL pour France Télévisions, Thomas Sotto s'apprête à faire le chemin inverse. Le départ du journaliste de Télématin, la matinale de France 2, était dans les tiroirs depuis plusieurs semaines. Le groupe M6 a officialisé la nouvelle ce lundi, en dévoilant dans un communiqué que Thomas Sotto prendrait les rênes de la matinale de RTL dès septembre. Il remplacera Yves Calvi, qui animait le 7h-9h depuis pas moins de 10 ans.

"Dans un univers aussi concurrentiel, RTL devait bouger et envoyer des signaux pour ne pas laisser davantage s'installer une lassitude. Thomas Sotto a toutes les armes pour faire redécoller la matinale", explique le communiqué du groupe M6. La chaîne de radio vient en effet d'enregistrer une baisse de ses audiences : entre avril et juin, RTL Matin a rassemblé en moyenne 1,26 million d'auditeurs quotidiens, contre 1,46 million un an plus tôt, selon Médiamétrie.

"Une longévité remarquable"

Yves Calvi ne quitte cependant pas RTL. Le journaliste "travaille actuellement à un nouveau projet pour la rentrée", indique le communiqué. "Je remercie Yves Calvi pour ces 10 années passées à la présentation de la matinale, une longévité remarquable pour une émission qui séduit quotidiennement des millions d'auditeurs", ajoute le directeur général du groupe M6, Régis Ravanas.

La binôme d'Yves Calvi, Amandine Bégot, reste en revanche en poste dans la matinale de RTL. Côté France 2, on ignore encore qui remplacera Thomas Sotto. Sa partenaire de Télématin, Marie Portolano, quitte également l'émission à la rentrée, et aura pour remplaçante Flavie Flament.