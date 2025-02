Voici comment vous faire rembourser votre forfait de ski pour manque de neige ou mauvaise météo

Si les conditions météorologiques ne sont pas réunies pour vous laisser profiter de vos vacances au ski, vous pouvez être dédommagé.

Pour les six millions de Français qui partent à la montagne cet hiver, le forfait de ski représente un morceau important du budget vacances. A quelques jours du grand départ, les vacanciers ont les yeux rivés sur les prévisions météorologiques et les données d'enneigement de leur station de destination. Car une fois le forfait payé, encore faut-il pouvoir le rentabiliser en profitant pleinement du domaine skiable choisi. Or, les aléas climatiques peuvent parfois en décider autrement.

Il suffit d'un mauvais enneigement pour que les stations soient contraintes à fermer certaines pistes ainsi que les remontées mécaniques qui permettent d'y accéder. De même, un vent violent ou de trop fortes chutes de neige peuvent contraindre un domaine à la fermeture pour quelques heures ou quelques jours. Dans de telles circonstances, à quel dédommagement pouvez-vous prétendre ?

Il existe bien des solutions, même si celles-ci sont restreintes et varient beaucoup d'un domaine skiable à l'autre. Dans une recommandation, la Commission des clauses abusives (CCA) estime en effet que "même dans des cas de force majeure" tels que des "circonstances atmosphériques exceptionnelles, l'exploitant devrait être tenu au remboursement du prix payé par le consommateur". Mais dans les faits, chaque station met en place les clauses qu'elle souhaite.

Tout d'abord, les options de dédommagement, lorsqu'elles existent, se limitent en général aux forfaits incluant plusieurs jours : les titre d'accès à la journée ou à la saison en sont le plus souvent exclus. Ensuite, certains exploitants acceptent de rembourser partiellement leurs clients, mais seulement au-delà d'un certain seuil de fermeture des remontées mécaniques : la station de Serre Chevalier, dans les Hautes-Alpes, exige par exemple une interruption de plus de 75% des remontées pendant une journée entière. Celle des Menuires, en Savoie, requiert l'arrêt d'au moins 80% des installations pendant plus de cinq heures consécutives.

Dans ces cas précis, plusieurs options de dédommagement sont en général proposées : un avoir pour l'achat d'un nouveau forfait ou celle d'un remboursement pur et simple, au pro rata du nombre de jours au cours desquels vous n'avez pas pu skier. Quoi qu'il en soit, l'opération est loin d'être automatique : c'est à vous d'en faire la demande, justificatifs à l'appui.

Autrement dit : pensez à vérifier les conditions générales de vente des forfaits de votre station de ski avant tout achat à l'avance. Si cette dernière prévoit une possibilité de remboursement, gardez précieusement vos justificatifs d'achat. Enfin, en cas de mauvaises conditions météorologiques ou d'enneigement qui vous permettraient de prétendre à une ristourne au moins partielle, adressez votre demande au plus vite : certaines stations prévoient des délais restreints.