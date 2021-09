"iOS 15 : la version finale dévoilée par Apple aujourd'hui"

[iOS 15] Apple organise une conférence ce 14 septembre à partir 19h. Elle sera l'occasion de présenter la version définitive d'iOS 15. Le nouvel opus devrait être proposé dès le lendemain sur les iPhone et iPad compatibles.

[Mise à jour le mardi 14 septembre à 10h04] La version finale d'iOS 15 sera présentée par Apple lors d'une conférence en ligne ce mardi 14 septembre. Ce California Streaming débutera à 19h, heure française, et sera diffusé sur le site d'Apple et sur l'app Apple TV. Dès le lendemain, une notification sera envoyée sur les iPhone et iPad compatibles pour informer les utilisateurs de la disponibilité de la mise à jour. Une déclinaison pour iPad, désormais systématique (iPadOS 15), sera lancée en parallèle. Lors de l'événement, les iPhone 13, iPhone 13 Mini, Pro et Max devraient également être de la partie.

Voici les principales nouveautés d'iOS 15 présentées en avant-première par Apple sur son site et lors de l'édition 2021 de la WWDC, l'événement du groupe à destination des développeurs, qui s'est tenu juin dernier :

FaceTime. Avec pour objectif de concurrencer Zoom, FaceTime évolue vers une application de visioconférence. Permettant d'envoyer par mail des liens d'invitation, l'application qui chiffre les communications de bout en bout ne se limite plus aux terminaux Appel, et peut s'ouvrir à tout navigateur web. Elle intègre aussi une vue des participants sous forme de mosaïque de visages à l'instar de tout outil de visioconférence digne de ce nom. Le son sera également spatialisé pour faire en sorte que la voix d'une personne semble provenir de l'endroit où elle se trouve à l'écran. Il sera possible de réduire le bruit de fond, mais également de flouter l'arrière plan pour préserver son intimité tout en aidant les autres participants à se concentrer.

SharePlay. SharePlay permettra de partager dans FaceTime un écran d'application, une musique, un film à distance avec des interlocuteurs équipés d'autres terminaux. Elle ne sera cependant pas disponible dès la sortie d'iOS 15, mais devrait être lancée d'ici la fin de l'année. Fonctionnant aussi bien sur iPhone, iPad que sur Mac, SharePlay prend en charge des commandes partagées donnant la possibilité à chacun de lancer la lecture, mettre en pause ou avancer. Plusieurs plateformes sont entrain d'intégrer SharePlay, parmi lesquelles Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok et Twitch.

SharePlay permet de partager une application, un film, une image ou de la musique avec ses correspondants. © JDN / Capture

iMessage. Les évolutions d'iMessage ne sont pas aussi riches qu'attendu. Certaines sources évoquaient la volonté d'Apple de faire évoluer l'application de messagerie vers un réseau social en vue de proposer une alternative à WhatsApp. Parmi les nouveautés, il est désormais possible d'épingler les messages ou de concaténer une série de photos en un seul envoi, dit Partagé. "Vous pouvez même répondre directement à ces messages partagés depuis les applications Photos, Safari, Apple Music, Apple Podcasts ou Apple TV, sans avoir à revenir dans Messages", précise-t-on chez Apple. Autres évolutions de la messagerie : la possibilité de parcourir les photos transmises sous forme de mini-diaporama, ou encore de personnaliser son memoji en termes de tenues, de chapeaux...

Notifications. Apple a revu les notifications pour les rendre plus efficaces. Affichant désormais les photos des contacts associés aux alertes, l'application les classe par ordre de priorité via l'IA, en se basant l'historique relationnel. "Les notifications considérées peu prioritaires seront regroupées par le biais de résumé et mise en avant au moment le plus opportun", explique Apple.

Le centre de notifications d'iOS a été refondu. Objectif : gagner en lisibilité et surtout éviter d'être dérangé quand on est occupé. © JDN / Capture

Concentration. Un nouveau mode de gestion des notifications fait son apparition. Baptisé Concentration, il permet de les gérer différemment selon l'activité (travail, conduite, sommeil et autres activités personnalisées), mais aussi en fonction des applications jugées importantes. Ce mode est accessible depuis l'écran de verrouillage et depuis le centre de contrôle du système mobile. Une fois le mode Concentration paramétré, "une IA embarquée pour suggérer une liste de personnes et d'apps autorisées à envoyer des notifications", précise Apple.

CarPlay. CarPlay améliore l'expérience de conduite urbaine. Au programme : mode transport en commun, informations sur l'altitude, nouveau mode Nuit, nouveaux détails topographiques (voies de sortie, terre‑pleins centraux, pistes cyclables, passages piétons...). "L'app intègre également des aperçus de la route à l'approche d'échangeurs complexes et une nouvelle carte de conduite qui vous permet de voir d'un simple coup d'œil les incidents en cours et l'état de la circulation", indique Apple. Selon nos confrères de 9to5mac, la prise en charge de la 3D qui est prévue via un mode d'itinéraire piéton immersif, ne sera pas disponible dès le lancement d'iOS 15, mais dans un second temps.

Avec iOS 15, il suffira à l'utilisateur de lever son iPhone, et Plans détermine automatiquement sa position précise pour lui proposer un itinéraire piéton détaillé en réalité augmentée. Une fonction qui ne sera pas disponible immédiatement. © JDN / Capture

Reconnaissance d'images. iOS 15 fait appelle à l'IA pour gérer la reconnaissance d'image. Résultats : la possibilité de rechercher des photos en fonction de l'endroit où elles ont été prises, mai aussi des personnes, des scènes ou des objets qui y figurent. Baptisée Texte en direct, une fonction de reconnaissance optique de caractères permet d'identifier du texte dans les images ou via la caméra. Elle gère également la traduction dans sept langues : allemand, anglais, chinois, espagnol, français, italien et portugais. Enfin, elle reconnait les informations de contact (numéro de téléphone, adresse mail...) et active les applications correspondantes.

Quant à Spotlight, ses résultats sont enrichis pour les acteurs, les musiciens, les séries TV et les films. "Ils affichent les conversations récentes de vos contacts, les photos partagées et même la position géographique de la personne si la fonction Localiser est activée", ajoute Apple.

Données personnelles. Apple insiste beaucoup sur les nouveautés en matière de confidentialité. Avec iOS 15, le groupe aligne d'abord son mode de ciblage publicitaire sur le RGPD, la réglementation européenne sur la protection des données personnelles. iOS 15 demandera aux utilisateurs leur accord avant d'activer la publicité personnalisée, ainsi que les droits d'accès au système (caméra, localisation...) pour chaque application. Le dispositif ne concerne pas uniquement l'Union européenne, mais l'ensemble des clients quel que soit le pays. Dans la même logique, iOS 15 bloque les pixels de tracking. L'expéditeur d'un e-mail ne pourra pas connaître l'état d'un message envoyé, notamment s'il a été ouvert par l'utilisateur. Une fonctionnalité baptisée Hide my email permet y compris de créer des adresses jetables si besoin. Autres nouveautés s'inscrivant dans la même logique, le traitement audio des échanges vocales avec Siri est désormais géré sur l'iPhone, et plus dans le cloud. Enfin, la synchronisation avec iCloud conçue pour sauvegarder le système et ses données pourra passer par un VPN en vue de sécuriser la connexion.

Spotlight propose désormais une recherche d'images sur le web en fonction des textes qu'elles affichent © JDN / Capture

Dans la foulée de sa présentation le 7 juin lors de la WWDC, plusieurs bêtas d'iOS 15 ont été livrées aux développeurs durant l'été. Quant à la sortie de sa version finale, son coup d'envoi sera donné lors d'une conférence en ligne ce mardi 14 septembre. Dès le lendemain, une notification sera envoyée sur les iPhone et iPad compatibles pour informer les utilisateurs de la disponibilité de la mise à jour. Une déclinaison pour iPad, désormais systématique (iPadOS 15), sera lancée en parallèle.

Retransmise en direct depuis le siège d'Apple en Californie, ce California Streaming débutera le 14 septembre à 9h, heure française, et sera diffusé sur le site d'Apple et l'app Apple TV. Une vidéo de teasing a été publiée sur Twitter par Greg Joswiak, vice-président marketing d'Apple (voir le tweet ci-dessous). Lors de l'événement, les iPhone 13, iPhone 13 Mini, Pro et Max devraient également être de la partie.

iOS 15 comme iPadOS 15 sont déjà téléchargeables en bêta sur les iPhone et iPad compatibles. Pour accéder à ces préversions, il suffit de s'inscrire au programme bêta d'Apple. Pour rejoindre ce programme, il suffit de se rendre sur le site dédié et de créer un identifiant Apple.

Il est fortement conseillé de passer par une connexion Wifi fiable et de brancher l'appareil sur secteur pour éviter toute interruption au cours du processus (et ainsi palier le risque d'un crash). Une notification est envoyée une fois le téléchargement achevé.

Avant d'installer la dernière préversion publique d'iOS 15 (bêta 8), il faudra commencer par vérifier si son appareil est compatible (voir la liste des terminaux supportés). Ensuite, il convient de suivre la procédure suivante :

S'inscrire au programme bêta d'Apple, Une fois connecté au programme bêta depuis votre iPhone ou iPad, choisir iOS ou iPadOS, Se rendre dans la section "Commencer", puis cliquer sur "Inscrire votre appareil" Cliquer "Télécharger le profil" pour obtenir le profil bêta nécessaire à l'installation, Se rendre dans le menu "Réglage", sélectionner le profil bêta téléchargé, Redémarrer votre iPhone ou iPad, Se rendre dans le menu "Général", sélectionner iOS 15.

Une fois la procédure achevée, votre terminal vous propose de télécharger et d'installer la mise à jour. Il est fortement conseillé de passer par une connexion Wifi fiable et de brancher l'appareil sur secteur pour éviter toute interruption au cours du processus (et ainsi palier le risque d'un crash).

Dès que la version finale d'iOS 15 sera disponible, une alerte sera communiquée par Apple aux utilisateurs des iPhone et iPad compatibles. Cette notification devrait être envoyée le 15 septembre, le lendemain de la conférence de lancement du nouvel opus. Elle permettra d'installer automatiquement la mise à jour. Il faudra bien veiller au préalable à avoir réalisé une sauvegarde de l'appareil sur iCloud ou sur un ordinateur de type PC ou Mac. Pour chaque cas, Apple décrit la procédure à suivre sur son site.

Il sera aussi possible d'installer manuellement iOS 15. Une fois la sauvegarde du terminal réalisée, il faut se rendre dans le menu Réglages > Général > Mise à jour logicielle, puis cliquer sur Télécharger et Installer. Là encore, il est fortement conseillé de passer par une connexion Wifi fiable et de brancher l'appareil sur secteur pour éviter toute interruption au cours du processus.

Une liste d'iPhone et iPad compatibles avec iOS 15 a été publiée. D'après cette liste, plusieurs modèles de terminaux compatibles avec iOS 14 ne prennent pas en charge iOS 15. Il s'agit des iPhone 6S, iPhone 6S Plus et de l'iPhone SE de première génération, et des iPad Air 2, iPad Mini 4 et iPad 5.

9.99 € B&You 80 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go Internet 4G+ Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 9.99 € pendant 12 mois puis 19.99 € / mois Série Free 80 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement 8 jours restants Voir Réseau: Free Sans engagement 10.00 € Red 80 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 11.99 € B&You 100 Go Appels illimités SMS illimités 100 Go Internet 4G+ Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 12.00 € Red 100 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 13.99 € 60Go Série limitée Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go Internet 4G+ Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 13.99 € pendant 12 mois puis 18.99 € / mois 2h 20 Go 2h SMS/MMS illimités 20 Go Internet 4G+ Réseau: Orange Avec engagement 23 jours restants Voir Réseau: Orange Avec engagement 14.99 € 80Go Série limitée Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go Internet 4G+ Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 14.99 € B&You 200 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 4G+ Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 15.00 € Red 200 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement

Avec iOS 14.5, Apple a introduit l'Application Tracking Transparency (ATT), un dispositif qui impose aux sites web et aux applications présentes sur l'App Store de demander aux utilisateurs leur autorisation avant de les pister.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour refuser systématiquement ce tracking synonyme de publicités ciblées, il suffit de se rendre dans Réglages, cliquer sur le menu Confidentialité, puis sur Suivi. L'écran que s'affiche ensuite permet d'autoriser ou de refuser "les demandes de suivi d'app".