Les familles adorent cette Peugeot, mais c'est l'une des voitures les plus volées en France

Ce SUV familial, star des Français, figure parmi les voitures les plus volées en France. Ce modèle séduit aussi les réseaux criminels à l'étranger, qui le revendraient très vite. Pourquoi ce véhicule Peugeot attire-t-il autant les voleurs ?

Les familles françaises se l'arrachent, et les voleurs aussi. Les groupements d'assureurs, France Assureurs et GIE Argos ont dévoilé il y a quelques semaines leur palmarès des voitures les plus volées en 2025. Parmi les dix véhicules qui disparaissent le plus fréquemment, on retrouve la voiture familiale préférée des Français.

Précisément, il s'agit de la Peugeot 5008 II, produite entre 2017 et 2024. "Leader incontesté des crossovers familiaux", d'après le journal automobile L'Argus, la Peugeot 5008 termine septième au classement des voitures les plus fréquemment volées.

Pourquoi cette voiture spécifiquement ? Pas parce qu'elle est populaire en France, mais parce qu'elle attire à l'étranger. "Ce qui détermine si un véhicule sera fortement ciblé par les voleurs, c'est une forte demande pour ce modèle dans les pays étrangers où les réseaux criminels internationaux la revendent", résume Benoît Leclair, directeur général du GIE Argos, lors de la présentation du palmarès. Preuve en est : le RAV4, véhicule le plus fréquemment volé en France, ne fait même pas partie des 50 voitures les plus vendues du pays.

La Peugeot 5008, est également visée parce qu'elle est fortement exposée aux attaques-relais, selon un simulateur basé sur les données de l'Adac, premier club de conducteurs d'Europe qui produit de nombreuses études automobiles. "Un voleur amplifie les signaux entre la voiture et la clé à travers les murs de votre maison. Il ouvre et démarre votre 5008 en moins de trente secondes, sans effraction ni alarme", résume le simulateur.

Des attaques discrètes, dignes des films d'espionnage, qui sont devenues la norme aujourd'hui. 70% des véhicules sont volés sans effraction visible en France. Un phénomène qui a pris de l'ampleur en l'espace de quinze ans : "En 2010, on constatait une effraction dans plus de 80% des vols", précise France Assureurs.

Pour éviter le vol de voiture, le groupe Stellantis conseille à ses clients d'être particulièrement vigilant lorsqu'ils sortent de leur voiture. Dans le guide d'utilisation des 3008 et 5008, Stellantis précise que lorsque la clé électronique se trouve autour de la voiture et que le véhicule n'est pas verrouillé, des voleurs assez téméraires pourraient s'engouffrer dans la voiture pour la voler.