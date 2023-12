Football : ChatGPT est-il un bon pronostiqueur ? Nous l'avons mis au défi ... Voici les résultats !

Après avoir révolutionné le monde du travail, l'intelligence artificielle générative peut-elle bousculer le monde des paris sportifs footballistiques ? Nous avons fait des tests.

L'outil ne cesse de fasciner. En novembre 2022, la société Open AI rendait accessible au grand public : ChatGPT 3.5. Une intelligence artificielle conversationnelle disponible en ligne. Sa mission : donner des réponses aux internautes en se basant sur ses connaissances. Depuis sa mise en ligne, de nombreux secteurs se sont emparés de cet outil afin de gagner en efficacité. Mais l'instrument américain est également utilisé par des particuliers pour diverses tâches : trouver une recette, résoudre une équation ou traduire un document. Le succès est rendez-vous puisque moins d'un an après sa mise à disposition au grand public, son PDG annonçait que 100 millions de personnes l'utilisent toutes les semaines.

Pour aller plus loin, nous lui avons demandé de créer des assistants. Leur mission : nous donner les pronostics des matchs de football. Dans leurs instructions, ils indiquent utiliser "des statistiques d'équipe, la forme des joueurs, et la météo pour ses pronostics, en évitant les opinions subjectives", et naviguer "sur internet pour obtenir les informations les plus récentes". Mais attention, comme il est indiqué en bas de chaque conversation : "ChatGPT peut faire des erreurs. Pensez à vérifier les informations importantes".

En nous armant de patience, nous leur avons demandé ainsi de pronostiquer 20 matchs de Ligue 1 (championnat de France), 28 de Premier League (championnat anglais), 16 de Serie A (italien) et 19 de Liga (espagnol). Ce qui nous a réclamé du temps et de la patience. Car demander plusieurs pronostics en même temps ne s'est pas avéré concluant. Nous avons donc dû procéder match par match. Un travail chronophage, puisque nos assistants mettent un certain pour prendre des informations sur différents sites et nous donner un pronostic.

Au final, sur les 83 matchs que nos assistants ont pronostiqué, ils ont trouvé le bon résultat à 40 reprises et huit fois le score exact. Soit moins de 50% de réussite. Globalement, ils ont souvent penché pour un résultat favorable à l'équipe donné gagnante. Comme le PSG face à Le Havre et Nantes. Mais, ils n'ont pas vu venir les "surprises". Comme la défaite de Toulouse face à Lyon, pourtant dernier du championnat, les deux victoires d'Aston Villa face à Arsenal et Manchester City en premier league, ou encore la victoire de Gérone face à Barcelone dans le championnat espagnol. Conclusion : prédire les résultats sportifs reste encore au-delà des capacités de l'intelligence artificielle.