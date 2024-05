Cette boulette en entretien d'embauche est rarement évoquée mais elle est souvent fatale au candidat

En entretien d'embauche, on souhaite tous faire bonne impression. Si certaines erreurs sont évidentes, une autre plus subtile mais souvent évoquée par les recruteurs est à éviter...

Passer un entretien d'embauche est souvent un moment stressant. Le candidat veut faire bonne impression et mettre toutes les chances de son côté pour décrocher le poste. Mais parfois, certains comportements peuvent le desservir sans qu'il en ait conscience.

Tout le monde sait qu'il faut éviter d'arriver en retard à un entretien. C'est la base. Avoir une tenue négligée, être mal préparé, ne pas connaître l'entreprise ou le poste pour lequel on postule font aussi partie des erreurs à ne pas commettre. Il y a d'autres détails auxquels l'on pense moins mais qui peuvent mettre mal à l'aise le recruteur. Par exemple avoir une mauvaise haleine ou, moins gênant, avoir un regard fuyant qui peut être interprété comme un manque de confiance en soi ou de sincérité.

Toutefois, il existe une autre boulette fréquemment évoquée par les recruteurs, mais sur laquelle l'on n'insiste pas assez parce qu'elle peut être difficile à résumer en quelques mots : c'est en faire trop. A trop vouloir faire bonne impression, certains candidats font tout l'inverse. Cala peut se traduire par le fait de trop parler voire trop se vanter pour impressionner. Bien sûr, il faut mettre en avant ses atouts et ses réalisations mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Cela peut vite devenir contre-productif.

Trop monopoliser la parole ne montre pas que l'on est intéressé par le poste. Il faut aussi savoir écouter le recruteur pour comprendre ce qu'il veut vraiment et répondre de façon pertinente, sans faire de longues digressions. De même, avoir confiance en soi est un atout, mais il ne faut pas pour autant verser dans l'arrogance en se comportant comme si le poste était déjà acquis. On peut être fier des réalisations passées sans enjoliver la réalité et s'en attribuer tout le mérite.

Un conseil : se concentrer sur les éléments les plus importants de son parcours et de sa personnalité qui sont pertinents pour le poste. On peut par exemple cibler 3 ou 4 atouts clés à mettre en avant de façon concrète. Il faut également éviter les banalités du type "je suis perfectionniste" et illustrer ses qualités par des résultats tangibles obtenus lorsque c'est possible.

Le candidat qui en fait trop est un peu comme le vendeur qui manque de subtilité et qu'on voit venir de loin. Il surjoue dans son discours et sa gestuelle. Il n'est pas naturel, pas "juste", et cela se ressent. Chaque recruteur a son seuil de tolérance, mais en général ceux qui en font trop ne donnent pas une bonne impression.

En résumé, pour passer un entretien dans de bonnes conditions, il faut bien se préparer mais aussi rester soi-même. Mettre en avant ses points forts sans exagérer et les justifier si possible avec des données chiffrées. Etre à l'écoute et répondre avec pertinence, montrer sa motivation et son adéquation avec le poste. C'est cet équilibre et cette justesse qu'il faut viser.