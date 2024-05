1 retraité sur 7 ne touche pas la pension qu'il devrait gagner chaque mois

Le calcul de la pension de retraite est complexe pour tout le monde, et même pour les organismes qui la versent... Voici comment éviter les erreurs.

Le calcul des retraites est si complexe que bien souvent, ceux qui bénéficient d'une pension font confiance aux caisses de retraite, à tort. En effet, même ces organismes peuvent faire des erreurs, et elles ne sont pas rares… En effet, un rapport de la Cour des Comptes révèle qu'en 2022, sur 916 000 demandes de retraites, une pension sur 7 comportait une erreur financière. Comme les erreurs sont très souvent liées à différents oublis comme la prise en compte d'une courte période de travail ou la naissance d'un enfant par exemple, elles sont le plus souvent défavorables aux retraités.

Le site officiel https info-retraite.fr est un site qui permet de faire sa demande de retraite en une fois, car il la transmet automatiquement à l'ensemble des caisses de retraite de base et complémentaires desquelles peut dépendre une personne (Agirc-Arrco, Carsat, Cnav, MSA…). S'il est conseillé de saisir sa demande 4 ou 5 mois avant la date de départ en retraite souhaitée, l'idéal est de créer son compte bien avant pour vérifier les informations qui sont prises en compte et éviter d'éventuelles erreurs dans le versement de sa pension.

Dès 45 ans, il est possible d'obtenir un entretien d'information sur la retraite auprès d'une caisse à laquelle on a cotisé. C'est aussi un âge opportun pour faire un premier bilan de sa vie professionnelle, en créant son compte sur info retraite et en consultant son relevé de carrière. Parmi les choses qui doivent alerter et qui peuvent se vérifier rapidement : les années avec moins 4 trimestres validés alors qu'on a travaillé une année complète ou encore des incohérences entre le relevé du régime général et la complémentaire (par exemple, pour un même employeur, un salaire élevé sur le régime général et un nombre de points faible sur la retraite complémentaire).

En détail, il faut ensuite vérifier que toutes les périodes de travail figurent bien avec le bon montant de salaire. Certaines périodes peuvent aussi donner droit à des trimestres supplémentaires (ou à des points selon les caisses de retraite) et sont à vérifier. C'est le cas des arrêts maladie, des périodes de chômage, des congés maternité ou encore des travaux d'utilité collective et des stages de formation professionnelle tous deux effectués avant 2015.

Par ailleurs, certaines données personnelles manquantes peuvent être dues à un oubli du bénéficiaire de la pension puisqu'elles ne sont pas enregistrées automatiquement. Une déclaration est à faire pour la prise en compte de périodes de travail à l'étranger, la naissance ou l'adoption d'un enfant, l'éducation d'un enfant handicapé ou encore si on est aidant familial.

Tout ce qui semble anormal dans les relevés doit être signalé. Pour le régime de base, une demande de régularisation en ligne peut être effectuée à partir de 55 ans via le service "corriger ma carrière" du site Info Retraite. Si l'erreur est constatée sur la notification reçue à la suite de la demande de retraite, une contestation peut être faite dans les deux mois auprès de la CRA (Commission de Recours Amiable). Lorsque l'on est déjà retraité, les délais pour les demandes de révision et la rétroactivité pour la réparation des erreurs commises dépendent de chaque caisse de retraite.