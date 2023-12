Sur TikTok, Meta et Ray-ban s'offrent le buzz de fin d'année

Les nouvelles lunettes Ray-ban Meta sorties en septembre 2023 deviennent un véritable phénomène sur le réseau social préféré des plus jeunes.

Meta et Ray-ban sont au cœur d'une tendance qui envahit TikTok depuis deux semaines et cela pourrait leur rapporter gros. Les nouvelles lunettes connectées avec caméra intégrée annoncées fin septembre 2023 par Meta deviennent un phénomène sur le réseau social chinois. La tendance a été lancée avec une première vidéo publiée le 19 novembre 2023 par une utilisatrice du nom de "sofiya". Alors que cette dernière n'est ni influenceuse ni une personnalité connue, c'est le buzz : 85,4 millions de vues et 10,3 millions de "j'aime". Quand une vidéo est très virale sur la plateforme, elle incite les utilisateurs à reproduire son contenu. Ici, le concept est simple : utiliser la musique "3D" du chanteur coréen Jungkook, se filmer face à un miroir avec un téléphone à la main puis le retirer pour révéler au spectateur que ce sont, en fait, les lunettes qui enregistrent la vidéo.

Depuis ce premier TikTok, 336 000 vidéos reprenant le concept avec les lunettes Ray-ban Meta ont été publiées. L'influenceuse asiatique Kika Kim (36,3 millions d'abonnés) a battu des records avec une vidéo postée le 5 décembre : 116,7 millions de vues et 14,6 millions de "j'aime". La tendance ne se limite pas à l'Asie et est reprise par les plus grands influenceurs américains comme Nic Kaufmann (19,5 millions d'abonnés) ou français comme Lea Elui (18 millions d'abonnés). Dans les commentaires, les utilisateurs sont convaincus : "je veux tellement ces lunettes", "les 350 euros les plus rentables d'une vie" ou encore "Ray-ban a réussi à faire des lunettes avec une meilleure qualité que ma caméra Iphone". Les 10 TikTok les plus vus cumulent à eux seuls plus de 500 millions de vues.

La visibilité rapportée par les milliers de vidéos pourrait rapporter gros à Meta et Ray-ban. Et ce, sans qu'ils n'aient eu besoin de débourser des milliers d'euros en marketing d'influence. Selon une étude réalisée par StudioFY auprès de 1 145 Français âgés entre 15 et 49 ans, pour 87 % le fait qu'un influenceur fasse la promotion d'un produit sur son compte TikTok leur donne envie de se renseigner sur la marque. 74 % vont jusqu'à acheter le produit dont le créateur a vanté les mérites. Au-delà du challenge, les vidéos de présentation du nouveau gadget se multiplient sur TikTok et rencontrent leur succès.