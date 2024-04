Voici la méthode la plus simple pour calculer son salaire net à partir du brut, quel que soit son statut

Beaucoup de recruteurs parlent du salaire brut en entretien. Voici comment calculer simplement à quoi cela correspond en salaire net.

Le salaire est un élément clé pour tout salarié, mais attention, le montant que les recruteurs utilisent au moment de la négociation salariale est presque toujours le salaire brut, qui ne correspond pas à ce que le salarié percevra chaque mois sur son compte en banque.

En effet, le salaire brut correspond à la rémunération totale du salarié avant déduction des cotisations sociales obligatoires (assurance maladie, chômage, retraite...). Les cotisations sociales sont au cœur de l'écart entre le salaire brut et le salaire net. Elles servent à financer notre système de protection sociale : assurance chômage, Sécurité sociale, retraites, etc. Tous ces prélèvements figurent en détail sur le bulletin de paie. Ce sont eux qui expliquent la différence parfois importante entre le montant brut négocié et le montant net finalement perçu.

Concrètement, le salaire brut comprend le salaire de base, c'est-à-dire la rémunération fixée dans le contrat de travail hors éléments variables comme les heures supplémentaires, les primes et les avantages en nature. Une fois fixé, le salaire de base ne change pas d'un mois à l'autre, sauf avenant au contrat.

Le salaire net ou "net à payer" qui figure tout en bas de la fiche de paie, représente la somme effectivement perçue par le salarié chaque mois, une fois retirées toutes les cotisations sociales. C'est ce salaire net qui détermine le pouvoir d'achat réel.

Passer du brut au net est donc essentiel pour tout salarié qui souhaite comprendre ce qu'il va réellement toucher. Pour en avoir une idée, il peut déduire de son salaire brut le pourcentage de cotisations sociales qui seront prélevées de son salaire. Un salarié non-cadre doit déduire 23%, un cadre 25%, un employé de la fonction publique 15%, un travailleur indépendant 40 à 50 %. Suivant ce calcul, un salarié non-cadre touchant 2000 € brut par mois peut estimer qu'il touchera un salaire net de 1540 euros (2000 x 23%).

Néanmoins, les calculs précis restent complexes car les taux de cotisations varient aussi selon l'âge et même le département. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire de calcul, il est aussi possible d'utiliser des convertisseurs gratuits en ligne (sites ou applis) permettant de convertir un salaire brut en net (ou même l'inverse). Il suffit alors de rentrer son salaire brut (horaire, mensuel ou annuel) et de préciser son statut. Salaire-brut-en-net.fr en est un exemple, il permet d'obtenir les montants annuels, mensuels ou horaires. Ces outils sont très pratiques pour préparer un entretien d'embauche ou une négociation salariale en entretien annuel.

A noter que depuis janvier 2019 et la mise en place du prélèvement à la source, le bulletin de salaire distingue aussi le "net avant impôt" et le "net payé", après déduction de l'impôt sur le revenu prélevé directement par l'employeur pour le reverser à l'État.