Comment Digeiz met l'IA au service de l'analyse du parcours visiteur

Créée en 2015, la start-up française a développé une solution logicielle de mesurer avec précision les flux piétons en intérieur, dans les centres commerciaux.

L'IA au service de la précision. C'est l'objectif que s'est donné une jeune pousse française du nom de Digeiz. Lancée en 2015, la start-up a développé une solution permettant de détailler avec un taux d'accuracy très élevé des statistiques sur les flux piétons en intérieur. Basé sur plusieurs modèles d'intelligence artificielle, le logiciel apporte des données qualifiées aux gestionnaires de centres commerciaux. Digeiz se démarque de ses concurrents de par sa fiabilité garantie à hauteur de 95%. Encore aujourd'hui, une grande majorité de mall basent leurs données sur des solutions logicielles d'analyse du parcours clients de la fréquentation fondées sur des capteurs IoT, moins précis.

Une solution basée sur plusieurs réseaux de neurones

La solution offerte par Digeiz offre trois types de données différentes. Du comptage classique : l'IA définit des paillassons virtuels (une zone définie) et compte le nombre de personnes qui passent dans ces zones. De la segmentation : l'IA est capable de distinguer les genres, des groupes d'âge et le nombre de personnes qui marchent ensemble. Et pour finir, des données de cross-visite : l'IA analyse les parcours des visiteurs entre différentes caméras, pour voir les corrélations entre, par exemple, les vitrines visitées et les boutiques fréquentées. Pour obtenir ces trois types de données, la solution software de Digeiz se base sur trois modèles neuronaux différents.

"Le logiciel est une solution en deux parties. D'un côté, il y a les serveurs situés dans le centre commercial qui traitent les flux vidéo en temps réel. De l'autre, il y a les algorithmes et les réseaux de neurones qui analysent les images, détectent les personnes, comprennent leurs parcours et analysent les différents flux de données", nous détaille Nicolas Bouvattier, CEO de l'entreprise. Les IA utilisées par le logiciel ont été adaptées de frameworks open source et re-développées en interne pour s'adapter parfaitement au cahier des charges des clients. "Les centres commerciaux représentent un défi unique en termes de computer vision : ils imposent de fortes contraintes en matière de luminosité. Par exemple, la gestion d'un puits de lumière sur du marbre est extrêmement complexe, avec des zones très lumineuses côtoyant des zones d'ombre. Les centres commerciaux imposent également des contraintes de densité de population (foules), ainsi que de distance entre les caméras et les sujets observés. Nous avons donc dû développer des réseaux de neurones spécialisés, robustes", explique le dirigeant. Pour entraîner les modèles à reconnaître, différencier et analyser des humains, les équipes de Digeiz ont fine-tuné les modèles sur des datasets académiques avant de les élargir avec des données plus représentatives de l'environnement de fonctionnement (centres commerciaux).

Un software déployé on premise

Le fonctionnement du soft repose sur une infrastructure installée en majorité on premise, sur le site du client. "Pour un centre commercial, le nombre de caméras et de serveurs nécessaires dépend de la taille du site. Nous utilisons uniquement des serveurs Nvidia équipés de cartes graphiques GPU pour le traitement d'images. Chacun de ces serveurs peut traiter les flux vidéo de jusqu'à 80 caméras simultanément. En fonction du nombre total de caméras présentes dans le centre commercial, nous stackons autant de serveurs que nécessaire pour gérer l'ensemble des flux. Le centre commercial peut travailler avec son prestataire habituel d'installation de caméras pour étendre son réseau existant si besoin, en s'appuyant sur nos recommandations", précise Nicolas Bouvattier. Seules les données statistiques agrégées de fréquentation, des parcours sont remontées dans le cloud, pour être consultées depuis le dashboard.

La particularité de la solution repose également dans sa conception live. Le système analyse en temps réel l'ensemble des flux. La seule véritable limite vient du RGPD et des contraintes éthiques que s'impose Digeiz. L'IA n'utilisant que des caractéristiques visuelles comme la couleur des vêtements (pas de reconnaissance faciale), l'outil n'est pas en capacité, pour des raisons légales, de tracer le client jour après jour au sein du centre commercial. Enfin, deuxième limite, le système travaille uniquement sur des données statistiques agrégées et non à la maille individuelle. "Concrètement nous ne sommes pas en mesure de suivre individuellement un client pour analyser son parcours complet online et offline, et faire le lien entre sa navigation web, ses achats en boutique, etc. Ce niveau de personnalisation nécessiterait de lever l'anonymisation des données, ce qui ne serait pas conforme au RGPD", justifie le chef d'entreprise.

Des données fiabilisées

En basant son analyse sur de l'IA et en apportant des données fiabilisées, la solution technique de la start-up apporte aux gestionnaires de centres commerciaux des informations pratiques pour la prise de décision. "Nous pouvons analyser précisément quels profils de personnes sont exposés aux campagnes, si le ciblage fonctionne, et si ces campagnes génèrent ensuite plus de trafic en boutique", indique Nicolas Bouvattier. Enfin, l'outil permet de commercialiser l'espace média du centre commercial avec une approche de yield management. Très concrètement, "lors d'une nouvelle sortie cinéma ou campagne produit, le centre peut vendre des espaces garantissant une audience ciblée, et monétiser ainsi le flux de personnes", en temps réel.

Depuis ses débuts, Digeiz a fait du chemin et signe maintenant des contrats avec des groupes majeurs du secteur. La start-up qui compte aujourd'hui une trentaine d'employés a signé en novembre 2023 un accord avec le groupe Unibail-Rodamco-Westfield pour déployer sa solution dans 24 centres commerciaux de 10 pays européens. En France, les centres du Forum des Halles, des 4 Temps et de Vélizy 2, notamment, sont déjà équipés. Plus récemment, la jeune pousse a concllu un nouveau contrat avec Hammerson pour le déploiement de la solution dans 7 centres commerciaux en Irlande, Angleterre et France. Prochaine étape pour cette pépite de l'écosystème français : l'international et l'arrivée au deuxième trimestre 2024 d'une certification de la solution par un tiers indépendant.