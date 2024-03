Salesforce lance son assistant intelligent Copilot en français

A l'occasion du Salesforce World Tour Paris, l'éditeur de San Francisco annonce la disponibilité en bêta de son assistant conversationnel en langue française.

Lors de son dernier événement mondial (Dreamforce) en septembre 2023, Salesforce annonçait l'intégration à sa suite de CRM d'un assistant conversationnel : Einstein Copilot. A l'occasion de son événement français qui se tient ce 12 mars 2024 à Paris, l'éditeur californien lance l'outil en langue française en version bêta.

Qu'en est-il de Copilot en termes de cas d'usage ? "Sur le front du service client, il résume les conversations, qu'elles soient textuelles ou téléphoniques, en mettant l'emphase sur les principaux mots clés", indique Kheira Boulhila, senior vice president solution engineering EMEA - France chez Salesforce. "Copilot met également automatiquement à jour les questions-réponses client en fonction des nouvelles problématiques qui auront été solutionnées par le support."

Toujours dans le cadre des centres de contacts, l'assistant pourra générer les réponses que les agents auront ensuite tout loisir de compléter et de valider. Et ce sur la base des informations contenues dans le référentiel de connaissances client.

Côté marketing et au-delà de l'automatisation de la rédaction des fiches produits, Copilot peut suggérer des segments de marché à adresser, et en fonction de ces segments les contenus et les canaux à utiliser pour les cibler au mieux. Dans cette logique, Salesforce a signé un accord avec Typeface pour aller jusqu'à la création de contenus graphiques et vidéo.

En parallèle, Salesforce lance Einstein 1 Studio. Un environnement qui permet de créer des prompts personnalisés avec toutes les données client contenues dans la plateforme. "OpenAI, Anthropic, Cohere… Il prend en charge les principaux LLM du marché", comment Kheira Boulhila. "En parallèle, il peut également exploiter des LLM développés en propre."

Salesforce annonce par ailleurs la disponibilité de ce qu'il appelle le "zéro copy". Par le biais de connecteurs AWS, Google Cloud, Snowflake ou Databricks etc., l'éditeur a désormais la possibilité d'exploiter des données issues de systèmes tiers sans avoir à les dupliquer. Objectif : les combiner sans avoir à les copier avec les informations du CRM pour pouvoir enrichir les profils client.

Dernier annonce, l'IA de Salesforce prend désormais en charge les données non-structurées : documents bureautiques, PDF, images, fichiers audio... Pour ce faire, l'éditeur a développé une solution baptisée Vector Database permettant de vectoriser ces données en vue d'injecter les contenus dans les résultats de Copilot. En d'autres termes, c'est là un moyen de gérer du Rag (pour retrieval augmented generation). Une corde maîtresse de l'IA générative qui manquait encore à l'arc de Salesforce.