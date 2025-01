Que vaut Gemini dans Workspace ? Notre verdict après 30 jours d'utilisation

Nous avons testé pendant 30 jours l'intégration du copilot IA de Google dans l'environnement Workspace. Points forts et lacunes de ce nouveau service premium à 20 euros par mois.

105 minutes par semaine. C'est le temps moyen gagné par les utilisateurs utilisant Gemini dans Workspace selon Google. Qu'en est-il vraiment ? Au quotidien l'IA de Google fait-elle vraiment la différence avec les tâches routinières ? Le JDN a testé pendant 30 jours l'intelligence artificielle de Google dans la suite Workspace et vous livre ses premières conclusions.

Ce qui fonctionne et ne fonctionne pas en France

Lancé le 21 novembre 2024 en français par Google Cloud, Gemini pour Workspace se présente sous la forme d'un panneau latéral utilisable rapidement dans la majorité des applications Workspace. A l'heure d'écrire ces lignes, en France, Gemini est uniquement disponible dans Gmail, Docs, Sheets et Drive. Exit notamment l'utilisation pour créer des diaporamas avec Slides ou gérer son calendrier avec Agenda.

Au quotidien, l'utilisation est assez simple et l'intégration dans l'écosystème Google plutôt malin. L'utilisateur lambda, non doté de notions d'informatique, peut interroger assez naturellement l'IA. La qualité globale du texte généré est plutôt bonne avec un langage riche et varié, supérieur à celui produit par Microsoft Copilot. En effet, comme nous l'expliquait Frédéric Arnoux, chief technical officer Europe Middle East & Africa de Google Workspace, Google a préféré différer la sortie de Gemini pour Workspace en français pour prendre le temps de fine-tuner le modèle.

Gemini dans Gmail : des résultats tangibles

C'est, selon nous, le cas d'utilisation le plus intelligent de Gemini pour gagner de précieuses minutes. Dans Gmail, Gemini peut accéder à l'ensemble des courriers de votre boite et rédiger très rapidement des courriels. Dans la théorie, l'IA de Google peut vous aider à appliquer des recherches avancées pour trouver des mails pertinents. Dans la pratique Gemini semble avoir des difficultés à comprendre et interpréter la masse d'emails pour dégager des insights pertinents.

Par exemple, lorsqu'on lui demande de lister l'ensemble des mails qui nécessitent une réponse urgente, l'IA nous donne une sélection d'emails peu pertinente. Gemini semble en réalité prendre en compte plus que nécessaire les mails classés comme "important." Pire encore, l'IA ne se contente pas de chercher dans la boite de réception et remonte des mails archivés depuis plusieurs jours. Avec une prise du contexte plus intelligente et fine, la recherche gagnerait certainement en pertinence.

Point positif, Gemini dans Gmail s'intègre très naturellement avec l'interface de la messagerie. Une fois une réponse générée par Gemini un simple clic permet de coller le texte dans la fenêtre de rédaction. Autre point fort, Gemini dans Gmail peut accéder à l'ensemble de vos documents dans Drive simplement en précisant "@NomDuFichier." Enfin de manière globale les emails rédigés par Gemini sont toujours pertinents au vu du contexte de la conversation et emploient le même ton que celui utilisé précédemment avec vos interlocuteurs. La génération de réponses dans Gmail nous a fait véritablement gagner du temps au quotidien (impossible de l'estimer précisément) tout en minimisant le délai de réponse à nos destinataires. Un cas d'usage validé.

Gemini dans Google Drive : la recherche de document simplifiée

Dans Google Drive, Gemini a un cas d'usage principal : retrouver des fichiers. L'IA de Google a accès à l'ensemble de vos documents textuels. Il devient alors très facile de rechercher des fichiers perdus depuis quelques temps au fond d'un sous-dossier ou mal nommé. Lors de nos différents tests, Gemini est parvenu à retrouver dans 100 % des cas les fichiers recherchés, à partir d'une explication simple de son contenu en langage naturel.

Moins pertinent au quotidien, Gemini dans Drive peut résumer un fichier, le traduire, ou produire un tableau récapitulatif. Utile avec des documents longs et complexes.

Gemini dans Google Doc et Sheet : une utilité limitée

Dans Google Doc, Gemini a pour principale utilité la création de texte. Pour rédiger un plan ou même un document complet, l'IA de Google est assez pertinente. Le copilot génère un texte d'une bonne qualité, avec du markdown. Le système parvient à comprendre le contexte d'un document et s'adapte parfaitement. Gemini peut également s'appuyer sur des ressources externes présentes dans votre drive (Doc ou Sheets). Il est cependant regrettable que l'intelligence artificielle n'ait pas accès aux contenus audio et vidéo, d'autant plus que le modèle Gemini en a techniquement la capacité.

Dans Sheets, Gemini manque véritablement de pertinence. Son intégration est assez incomplète. Il est possible d'interroger l'IA uniquement via le panneau latéral. Une intégration de Gemini directement dans le tableur aurait trouvé toute sa pertinence. De même, la génération de formule avec Gemini est parfois hasardeuse. L'IA génère des formules à rallonge qui pourraient être factorisées plus simplement. L'unique cas d'usage pertinent se trouve dans la génération de tableau, simple et rapide.

Faut-il investir dans Gemini pour Workspace ?

Faut-il investir aujourd'hui dans Gemini pour Workspace, ou attendre une potentielle baisse des prix ? La réponse dépend largement du profil de vos équipes. Pour les services gérant un volume important d'e-mails quotidiens, comme le support client ou les équipes commerciales, l'investissement peut se justifier. Gemini peut considérablement accélérer le traitement des e-mails et augmenter la productivité. La situation est différente pour les équipes travaillant principalement sur des projets internes. Dans leur cas, les fonctionnalités de Gemini dans Gmail ne suffisent pas à justifier un abonnement mensuel de 20 euros.

L'avenir semble toutefois prometteur. Avec l'évolution de Gemini et son intégration plus poussée dans la suite Workspace, notamment via des agents personnalisables et semi-autonomes (peut-être en 2025 ?), l'IA pourrait bien devenir un élément incontournable de notre environnement de travail.