Deep Research, l'agent d'OpenAI qui fait gagner des heures de recherche Web

OpenAI présente son agent de recherche web avancée basé sur son dernier modèle de raisonnement.

2025 sera décidément l'année des agents IA. Un peu plus d'une semaine après l'annonce d'Operator, son agent de contrôle de navigateur web, OpenAI dévoile un nouvel outil pour accélérer vos recherches web. Un lancement sans aucune originalité puisque l'agent d'OpenAI reprend non seulement le concept mais aussi le nom exact - Deep Research - de celui annoncé par Google en décembre 2024. Le principe ? Utiliser des modèles de raisonnement pour trouver des résultats web pertinents et rédiger ensuite un rapport complet.

Comment fonctionne Deep Research ?

Deep Research tire parti de la dernière famille de modèle d'OpenAI spécialisée en raisonnement : o3. Le modèle a été entraîné par apprentissage par renforcement sur des tâches de navigation et de raisonnement afin d'être en capacité de comprendre et de rechercher efficacement des informations sur le web public. En clair, le modèle peut multiplier les requêtes sur Internet pour récupérer des informations pertinentes sur un sujet donné. Le système peut traiter des centaines de sources différentes. Deep Research peut utiliser notamment des sites web, des graphiques, des images, des PDF et même des fichiers adressés par l'utilisateur.

Une fois la recherche terminée, Deep Research synthétise l'ensemble des informations glanées en un rapport approfondi et ultra-détaillé, en réponse à la demande initiale de l'utilisateur. L'ensemble des faits énoncés est sourcé avec le document correspondant (un site, un PDF...).

Comment utiliser Deep Research dans ChatGPT ?

Deep research est disponible, au 3 février 2025, dans ChatGPT, pour les utilisateurs de l'abonnement Pro (200 dollars par mois). L'agent devrait être étendu dans les prochaines semaines aux comptes Plus, Team et Enterprise. Pour utiliser l'outil, il suffit de l'appeler en utilisant le "/" suivi du terme "Deep Research." ChatGPT comprend alors qu'il doit utiliser l'agent. Un prompt en langage naturel suffit ensuite pour lancer la demande. Selon la difficulté de la demande et des sources disponibles sur le web, Deep Research prend entre 5 et 30 minutes avant de rendre son rapport détaillé. Une notification est envoyée pour vous permettre de le consulter.

OpenAI conseille d'utiliser Deep Research uniquement pour les requêtes complexes. Il se révèlerait particulièrement pertinent pour trouver des informations qui auraient nécessité la consultation de plusieurs dizaines de site web auparavant. Selon OpenAI, l'outil est idéal pour les professionnels à la recherche de réponses précises sur un domaine spécifique : finance, science, ingénierie... Pour les utilisateurs grand public, l'agent peut être utilisé pour rechercher des produits adaptés à des besoins très spécifiques. Parfait pour comparer des produits électroniques par exemple (smartphone, PC...). OpenAI rappelle toutefois que Deep Research est encore au stade expérimental et peut commettre des erreurs. L'IA peut halluciner ou s'inspirer de sources peu fiables présentes sur le web. Les rapports sont donc à relire avec attention.

OpenAI poursuit sa quête vers l'AGI

Avec Deep Research, OpenAI entend automatiser une partie des tâches qui nécessitaient jadis une expertise forte. L'agent se classe en première position dans la majorité des benchmarks de raisonnement et de recherche complexe, atteignant notamment un score de 26,6% sur Humanity's Last Exam (des sujets de niveau expert) et établissant un nouveau record sur GAIA (évaluation des IA sur des questions du monde réel) avec 72,57% de réussite.

Par la suite OpenAI prévoit de déployer Deep Research sur ses applications mobiles et desktop. L'agent pourra enfin accéder, dans un second temps, à des sources de données tierces ultra-spécialisées. OpenAI l'affirme, Deep Research n'est qu'un début. L'entreprise prévoit de déployer prochainement une flopée d'agents autonomes pour effectuer des tâches asynchrones dans ChatGPT. L'arrivée des routines (également annoncée en janvier) en dessine la voie. L'objectif final étant, encore et toujours, de développer un intelligence artificielle générale capable d'effectuer une grande variété de tâches en toute autonomie. "Deep Research représente une étape importante vers notre objectif de développer une intelligence artificielle générale", rappelle ainsi OpenAI.