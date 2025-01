Comment automatiser vos routines avec Task dans ChatGPT

ChatGPT Task permet de planifier à l'avance des tâches ou des rappels. Un premier pas vers l'intelligence artificielle agentique.

Et si ChatGPT devenait votre assistant personnel autonome ? C'est en tout cas la vision long terme d'OpenAI. Si la firme n'a toujours pas déployé d'agents autonomes capables d'agir à votre place, sa dernière fonctionnalité en prend la voie. Nommée Task, cette dernière permet de créer et modifier des événements ou des listes de tâches. Le but ? Automatiser une partie de vos routines avec ChatGPT.

Comment fonctionne Task ?

La fonctionnalité Task (tâche en français) est disponible en version beta pour les utilisateurs Plus, Team et Pro y compris en France et en Europe. Le principe est simple : l'outil permet de créer des rappels ou des tâche, récurrentes ou non. Ces tâches peuvent contenir, c'est tout l'intérêt, des instructions personnalisées que ChatGPT (précisément GPT-4o) devra effectuer en temps et en heure voulu. Une fois la tâche effectuée par le modèle, une notification est envoyée à l'utilisateur sur l'application mobile, web ou sur l'app Mac.

© Capture d'écran / JDN

Pour l'heure Task reste en beta pour une durée indéterminée. OpenAI déploiera ensuite la fonctionnalité en disponibilité générale un second temps, après avoir obtenu suffisamment de retours. La beta limite à 10 le nombre de tâches programmables à l'avance. Dans les premiers jours du lancement, plusieurs tâches programmées ont refusé de s'exécuter comme l'ont constaté de nombreux utilisateurs dont le JDN. OpenAI affirme de son côté qu'il s'agit d'un bug temporaire des serveurs lié à une demande trop importante.

Comment créer des tâches avec Task ?

Créer un rappel ou une tâche est très simple. Il suffit de sélectionner le modèle "4o avec tâches planifiées" dans le menu de sélection des modèles de ChatGPT.

Enfin, un simple prompt en langage naturel permet de programmer un rappel ou une tâche, récurrente ou non. Exemple : "Rappelle-moi de faire ma veille d'actualité tous les jours à 8h00." Le modèle comprend alors qu'il doit créer un task et la configure pour vous automatiquement. Il est ensuite possible de modifier la tâche pour affiner son nom, les instructions ou sa planification ou encore son activation.

Exemple de configuration d'une tâche avec ChatGPT. © Capture d'écran / JDN

Nous vous recommandons de modifier le champ "Instructions." En effet les instructions générées par défaut retranscrivent souvent aléatoirement vos intentions. Par ailleurs, ces derniers étant générées uniquement en anglais, pour le moment, le rappel ou le résultat de votre tâche sera forcément en anglais. Il convient alors de traduire en français les instructions ou de préciser dans le prompt que le résultat attendu doit être en français.

Les instructions d'une tâche se doivent d'être très simples. Pour l'heure, tous les outils de ChatGPT ne sont pas disponibles avec Task. Seules la recherche web et la génération d'images avec Dall-E sont supportées. Exit donc le raisonnement avec o1, l'exécution de code python, l'utilisation du mode Canvas, l'utilisation de fichiers ou encore le recours à un assistant (et donc potentiellement à une API externe).

Enfin, OpenAI donne la possibilité de retrouver l'ensemble des tâches créées depuis l'adresse chatgpt.com/tasks. Il est possible depuis l'interface de modifier, supprimer ou désactiver temporairement une des tâches planifiées.

L'interface de visualisation des tâches. © Capture d'écran / JDN



3 exemples de prompt pour ChatGPT Task

Pour l'heure, l'usage de ChatGPT Task est encore très limité. Dès qu'OpenAI implémentera des connecteurs avec des API tierces, les possibilités deviendront rapidement intéressantes. Il pourrait être possible de trier une boite mail automatiquement, de s'envoyer des sms, de connecter l'IA à son drive pour créer des documents et bien d'autres choses.

En attendant, la recherche web permet déjà d'automatiser une partie des routines. Il est par exemple possible de créer une routine de veille d'actualité chaque jour à 8 heures sur votre thématique avec le prompt suivant, à ajouter dans instructions :

"Réalisez une synthèse des dernières 24 heures sur [SUJET] incluant les informations majeures classées par ordre d'importance avec analyse d'impact, les sources et dates de publication, et une conclusion sur les points essentiels à retenir. Le style doit être clair, factuel et objectif. "

Autre cas d'usage, il est possible de faire produire un rapport hebdomadaire sur les nouvelles contraintes réglementaires de votre secteur. Prompt, à ajouter dans instructions :

"Fais-moi une synthèse des principales réglementations publiées ces 7 derniers jours au Journal Officiel et sur les sites des autorités de régulation pour le secteur [nom du secteur]. Identifie uniquement les changements majeurs et leurs implications pratiques en termes simples."

Enfin, de façon plus classique, il est possible de programmer des rappels, comme un assistant lambda de type Alexa ou Google Home. Par exemple se faire rappeler de valider les notes de frais de vos collaborateurs avant la fin de la date limite. Prompt :

"Crée un rappel mensuel récurrent pour la validation des notes de frais, programmé par défaut le 14 de chaque mois à 9 heures, avec pour objet 'URGENT : Validation des notes de frais à effectuer' et comme message 'Action requise : valider les notes de frais de l'équipe dans l'outil XXX - Délai de traitement impératif pour le versement des remboursements'."

Task est en réalité un premier pas vers l'agent complètement autonome à votre service que souhaite développer OpenAI. Avec des connecteurs et l'accès au raisonnement avec o1, les possibilités seraient multipliées. Ces capacités pourraient se concrétiser assez rapidement avec l'arrivée prévue d'Operator en début d'année, un agent autonome intégré à ChatGPT, initialement prévu pour janvier selon Bloomberg.