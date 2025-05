Microsoft Build : Copilot Studio intègre l'orchestration multi-agents

Lors de son événement annuel fédérant son écosystème de partenaires, le géant de Redmond s'est concentré sur l'IA agentique.

Microsoft enfonce le clou. A l'occasion de la Build, son événement annuel dédié à son écosystème de partenaires (qui se tient cette année du 19 au 22 mai à Seattle), le groupe fait plusieurs annonces sur le front de l'IA agentique autour de son assistant d'IA Copilot. La plus marquante d'entre elles est l'introduction de l'orchestration multi-agents dans l'environnement de développement Copilot Studio.

"Plus de 230 000 organisations, dont 90% du Fortune 500, ont recours à Copilot Studio pour créer et personnaliser des agents d'IA", indique un porte-parole de Microsoft. "L'orchestration multi-agents dans Copilot Studio va permettre à des agents d'échanger des données, de collaborer sur des tâches et de se répartir le travail en fonction de l'expertise de chacun."

L'éditeur prend l'exemple du processus d'intégration d'un nouveau salarié. "Dans ce contexte, Copilot Studio permettra à plusieurs agents de collaborer, pour automatiser les processus sous-jacents des ressources humaines, en vue de l'allocation du matériel informatique, etc.", détaille Microsoft.

De multiples cas d'usage

Pour le groupe américain, les cas d'usage sont multiples. "Imaginez un agent Copilot Studio récupérant des données de vente depuis un CRM, les transmettant à un agent Microsoft 365 pour rédiger une proposition commerciale dans Word, puis déclenchant un autre agent pour planifier les relances en direction des clients ou prospects via Outlook", détaille le porte-parole de Microsoft qui évoque également la mise en musique d'agents impliquant l'informatique, la communication et les systèmes de supply chain pour gérer un incident au sein d'un environnement de gestion de la chaîne logistique, et ce depuis sa détection jusqu'à sa résolution.

"Qu'il s'agisse de briefings exécutifs, d'intégration de clients ou de lancements de produits, les agents Copilot peuvent désormais fonctionner en synergie, apportant davantage de connectivité, d'intelligence et d'évolutivité à chaque étape des processus ciblés", argue Microsoft.

"Rien qu'au dernier trimestre, nos clients ont créé plus d'un million d'agents personnalisés via SharePoint et Copilot Studio"

Seul petit bémol : cette nouvelle fonctionnalité (pour l'heure en bêta privée) reste cantonnée à l'univers Microsoft. Elle se limite aux agents basés sur Microsoft 365, Azure AI Agents Service et Azure Fabric. Bonne nouvelle, l'entreprise de Satya Nadella intègre néanmoins à Copilot Studio le standard MCP (pour Model Context Protocol). Ce qui permet d'intégrer des flux de données externes aux agents. La porte n'est donc pas complément fermée. Microsoft en profite pour annoncer son intention d'introduire le support de MCP dans Windows 11. Objectif : permettre à ses partenaires de développer plus facilement des IA génératives compatibles et interopérables avec l'OS.

En parallèle, Microsoft lève le voile sur Copilot Tuning. Une technologie qui, via Copilot Studio, permet d'utiliser les données, les flux de travail et les processus de l'entreprise pour entraîner des modèles et créer des agents capables d'effectuer des tâches spécifiques sans nécessiter de codage. "Par exemple, un cabinet juridique pourra créer un agent qui reflète son expertise, automatisant la rédaction d'argumentaires en combinant les connaissances internes avec le contexte propre au client afin de constituer le dossier le plus solide possible", souligne-t-on chez Microsoft. Copilot Tuning sera lancé en bêta publique en juin.

Microsoft en profite pour sortir Microsoft 365 Agents Software Development Kit (SDK) en version finale. Objectif affiché par l'entreprise : proposer un outil pour tester et déboguer les agents propulsés par Copilot, la messagerie instantanée Team ou sur le web, avant de les déployer en recourant à son cloud Azure. La bibliothèque d'IA de Teams est par ailleurs améliorée. Ici, l'ambition de Microsoft est d'aider les développeurs à bâtir des agents optimisés pour sa messagerie, depuis ses canaux jusqu'à ses meetings. Ce qui inclut le support du protocole Agen2Agent en vue de faciliter la collaboration entre agents. Cette fonctionnalité est lancée en bêta publique.

API Microsoft 365 Copilot

Egalement lancées en bêta publique, les API Microsoft 365 Copilot permettent aux développeurs d'exploiter au sein de leurs applications des composants clés de Copitot, tels que la recherche ou encore le chat. "Ces API respectent les autorisations existantes et les politiques de conformité via le système de contrôle Copilot. Les données utilisées restent donc au sein de Microsoft 365 tout en étant utilisées de manière sécurisée et en temps réel", précise le porte-parole de Microsoft.

Le groupe américain place beaucoup d'espoir dans son assistant d'IA Copilot et sa capacité à accueillir des agents. "Rien qu'au dernier trimestre, nos clients ont créé plus d'un million d'agents personnalisés via SharePoint et Copilot Studio, soit une augmentation de 130% par rapport au trimestre précédent", se facilite l'éditeur de Redmond.