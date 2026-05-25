Une étoile va exploser dans le ciel, elle brillera plus fort qu'une pleine Lune pendant des jours

C'est inéluctable. Une étoile va exploser dans le ciel terrestre. Cet événement d'une ampleur sans précédent pourra être facilement observé.

C'est un évènement exceptionnel qui prendra place au-dessus de nos têtes. Bételgeuse, l'une des étoiles les plus brillantes de notre ciel, approche de la fin de sa vie et sa mort promet d'être spectaculaire.

Lorsque l'étoile s'effondrera sur elle-même, elle libérera une énergie colossale. Les quelques jours suivants, l'explosion produira une lumière extrêmement puissante qui, selon les estimations, pourrait être encore plus brillante qu'une pleine Lune. Cette explosion sans précédent pourrait être visible de jour comme de nuit et durer plusieurs semaines.

Bételgeuse, étoile massive presque mille fois plus grande que le Soleil, est généralement facile à voir à l'œil nu. Mais voilà, Bételgeuse est vieillissante. Bien qu'elle n'ait que quelques millions d'années (ce qui est jeune par rapport aux 4,5 milliards d'années de notre Soleil), c'est une étoile massive très évoluée. Bientôt elle s'éteindra, dans un dernier souffle spectaculaire. Mais une question reste en suspens, quand cet événement se produira-t-il ?

Cette dernière question fait tourner la tête d'une bonne partie de la communauté scientifique. Car si on sait que Bételgeuse est à un stade avancé de sa vie, la question est de savoir à quel point. Certains scientifiques estiment qu'il lui reste 300 ans à vivre, quand d'autres estiment qu'elle en a encore pour 100 000 bonnes années. Beaucoup gardent leur télescope braqué vers l'étoile géante en attente d'indices. Et en 2019, des chercheurs ont cru voir les prémices de cette spectaculaire explosion.

"Au cours de l'hiver 2019-2020, l'étoile Bételgeuse avait surpris le monde entier en subissant une perte soudaine de luminosité visible à l'œil nu", résume l'Observatoire de Paris. Jamais au cours des 150 dernières années, l'étoile n'avait brillé aussi faiblement. Face à ce changement rapide, astronomes professionnels et amateurs ont cru voir le signe d'une supernova imminente, le nom que l'on donne à l'explosion d'une étoile.

La communauté scientifique a déclenché une campagne d'observation mondiale mobilisant des moyens exceptionnels. Résultat : cette baisse de luminosité était due à une gigantesque éjection de matière par l'étoile, qui s'est refroidie pour former un énorme nuage de poussière masquant l'astre.

En dehors de cet événement exceptionnel, Bételgeuse intrigue les scientifiques parce qu'elle connaît des baisses régulières de luminosité. Des diminutions moins spectaculaires, certes, mais significatives. Et la science vient de comprendre pourquoi : il est désormais très probable que Bételgeuse soit accompagnée d'un petit astre en orbite autour d'elle. Cet astre pourrait être une petite étoile avec une masse équivalente ou inférieure à celle de notre Soleil. Et parce qu'il est extrêmement proche de Bételgeuse, il est totalement noyé dans sa lumière, ce qui rend son observation particulièrement difficile.

A priori, l'explosion attendue n'est pas pour tout de suite. Selon des estimations optimistes, la probabilité d'une explosion de Bételgeuse dans les cent prochaines années serait de l'ordre de 1%. En attendant, vous pouvez toujours observer Bételgeuse dans le ciel. Elle est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation d'Orion, repérable à sa couleur rouge.