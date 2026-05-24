Les impôts font un virement exceptionnel à 3 millions de contribuables : il faut remplir ce formulaire fiscal

Un virement des impôts arrive sur les comptes bancaires de 3 millions de contribuables. Les bénéficiaires doivent remplir un formulaire de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) pour toucher le versement.

Un virement va bientôt venir se glisser dans les poches de 3 millions de contribuables. Ce coup de pouce financier sera versé directement par la Direction générale des Finances publiques (DGFIP). Toutefois, la somme n'arrivera pas automatiquement sur le compte bancaire des bénéficiaires. En effet, ces derniers devront d'abord remplir un formulaire de demande mis en ligne par l'administration fiscale. Le délai pour accomplir cette démarche étant limité dans le temps, les foyers fiscaux potentiellement éligibles ont tout intérêt d'agir sans tarder.

La mise en place de ce versement a été rendue possible grâce à la publication au Journal officiel du décret n°2026-333. Ce texte instaure le virement d'une aide de 50 euros à destination de 3 millions de ménages français. L'objectif est de soutenir les contribuables les plus touchés par la récente augmentation des prix du carburant.

Cette aide financière s'adresse donc spécifiquement aux travailleurs qui utilisent régulièrement leur véhicule personnel pour effectuer des trajets entre leur domicile et leur lieu de travail ou dans le cadre de leur activité professionnelle. Pour être éligible, le conducteur doit démontrer qu'il réalise quotidiennement un trajet domicile-travail supérieur à 15 kilomètres, soit au moins 30 kilomètres aller-retour. Autre option, le conducteur doit prouver qu'il parcourt au moins 8 000 kilomètres par an dans le cadre de son travail.

Le conducteur ne touchera pas l'aide si son véhicule ne correspond pas à certains critères. Il doit s'agir d'une voiture, d'une moto ou d'un scooter équipé d'un moteur thermique ou hybride. Le véhicule doit obligatoirement être assuré. Il ne doit pas non plus être considéré comme un véhicule endommagé au sens des articles L. 327-1 à L. 327-6 du Code de la route.

Pour demander l'aide de 50 euros, les conducteurs doivent résider en France et avoir été domiciliés fiscalement sur le territoire français en 2024. De plus, seules les personnes nées avant le 1ᵉʳ janvier 2009 peuvent prétendre à cette aide, ce qui signifie que les demandeurs doivent avoir au moins 17 ans. Le critère le plus déterminant reste toutefois celui du revenu. Pour être éligible, le demandeur doit appartenir à un foyer dont le revenu fiscal de référence (RFR) de 2024, était inférieur ou égal à 16 880 euros. Ce RFR figure sur la première page de l'avis d'imposition sur les revenus de 2024, reçu en 2025.

Pour percevoir le virement de 50 euros, les personnes éligibles doivent en faire la demande. Ils doivent remplir un formulaire qui sera accessible sur le site impots.gouv.fr à partir du 27 mai. Les personnes intéressées ont jusqu'à la fin du mois de juillet pour effectuer leur demande. Les demandeurs doivent fournir leur état civil complet, leur numéro fiscal, le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé ainsi que le numéro de carte grise correspondant.

Une fois la demande validée par l'administration fiscale, l'indemnité de 50 euros est versée par virement bancaire sur le compte en banque du contribuable dans un délai de 10 jours. La majorité des bénéficiaires devraient donc recevoir leur versement au cours du mois de juin s'ils effectuent leur démarche rapidement. Le décret précise qu'une seule indemnité carburant peut être attribuée par bénéficiaire et par véhicule.