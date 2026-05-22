Une quasi canicule arrive dans quelques jours en France, voici où il va faire le plus chaud

La météo vire brusquement à l'été. D'ici dimanche, la France s'apprête à battre des records de chaleur pour un mois de mai.

Le printemps aura eu des airs de parenthèse. En quelques jours, les maximales vont gagner 10 à 15 degrés par endroits. Cette poussée de chaleur s'explique par le renforcement d'un anticyclone sur le pays. Il favorise un temps largement ensoleillé et accompagne la remontée d'une masse d'air chaud venue d'Afrique subtropicale, après avoir transité par la péninsule Ibérique. Le soleil aidant, les températures montent très vite.

Dès ce vendredi, la chaleur s'étend vers le nord et l'ouest. Paris approche 28°C, Lyon frôle 29°C, Nantes dépasse 31°C et le Sud-Ouest passe déjà un cap nettement estival. Bordeaux devrait atteindre environ 33°C, tout comme Toulouse, où l'ambiance deviendra lourde et très chaude pour une fin mai. Sur les bords de la Méditerranée, Marseille et Nice restent un peu plus tempérées, autour de 25 à 26°C, sous l'influence de la mer. Samedi, la hausse se poursuit. Les 30°C devraient être atteints ou dépassés dans de nombreuses grandes villes. Paris pourrait grimper au-delà de 31°C, Lyon autour de 31°C, Strasbourg près de 29°C et Lille s'approcher des 30°C. Dans l'Ouest, Nantes dépasserait 32°C, tandis que Brest, d'ordinaire protégée par l'air océanique, connaîtrait déjà une chaleur inhabituelle.

Le week-end de la Pentecôte prendra ainsi des allures de plein été. Le pic le plus net est attendu dimanche 24 mai sur l'Ouest et le Sud-Ouest. C'est là que les températures devraient atteindre les niveaux les plus impressionnants. Bordeaux pourrait monter jusqu'à 34,9°C, ce qui en ferait l'épicentre de cette séquence de chaleur. Nantes suivrait de près avec environ 34,1°C, une valeur très élevée pour la période.

Toulouse devrait connaître une chaleur un peu moins ponctuelle, mais plus durable. La ville pourrait rester autour de 33 à 34°C pendant plusieurs jours, du week-end jusqu'au milieu de la semaine suivante. C'est cette persistance qui rend l'épisode particulièrement notable dans le Sud-Ouest. Plus au nord, Paris pourrait atteindre environ 31,6°C dimanche, après plusieurs jours de hausse rapide. Lille resterait plutôt sous les 30°C, avec un pic proche de 29,6°C samedi. Strasbourg pourrait atteindre environ 30°C entre dimanche et mardi, tandis que Lyon resterait sur un plateau chaud autour de 31°C.

La Bretagne sera également concernée, avec un signal remarquable à Brest : 31,9°C. Ce pic devrait toutefois être plus bref que dans le Sud-Ouest, avec une baisse ensuite plus probable. A partir de lundi et mardi, la chaleur devrait encore résister dans plusieurs régions, surtout du côté de Bordeaux, Toulouse et Lyon. En revanche, une baisse pourrait se dessiner progressivement sur le nord et l'ouest du pays, avec une rupture plus nette possible mercredi 27 mai. Les modèles restent toutefois plus incertains à cette échéance.

Bordeaux apparaît comme le point le plus chaud de l'épisode, avec près de 35°C possibles dimanche et plusieurs jours au-dessus de 32°C. Toulouse devrait, elle, subir la chaleur la plus durable. Nantes et Brest connaîtront un pic plus ponctuel, mais spectaculaire.

Faut-il parler de canicule? Officiellement, le terme dépend de seuils précis, de jour comme de nuit, maintenus pendant plusieurs jours et variables selon les départements. Mais dans le ressenti, cette séquence aura bien des allures de quasi canicule pour un mois de mai, surtout dans le Sud-Ouest.