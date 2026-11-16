Looki L1 : on a porté pendant 15 jours l'IA qui filme et résume votre vie

Le Looki L1 filme et écoute votre journée pour la résumer en BD, en vlogs et en conseils santé. Nous l'avons porté pendant 15 jours : l'objet intrigue, sans justifier encore son prix.

Ce n’est pas un espion (nous le portons de notre plein gré) mais presque. Looki de son nom s’inscrit dans la nouvelle vague des devices IA natifs qui déferle sur le marché nord-américain. Lancé en août 2025 aux Etats-Unis et au Canada, l’entreprise sino-canadienne revendique plus de 40 000 utilisateurs dans le monde, un chiffre encore modeste. Nous avons pu tester le produit envoyé par la marque pendant 15 jours, dans notre quotidien. Que permet-il vraiment de faire ? Sa présence est-elle dérangeante ? Réponse.

Une caméra, trois micros et une IA

Initialement pensé comme un appareil de lifelog, le Looki L1 a ensuite été redesigné pour être un véritable wearable orienté IA. Son objectif est de proposer des résumés, vlogs, BD et conseils santé proactifs tout au long de la journée. Pour ce faire, l’appareil, que l’on accroche autour du cou, dispose d’une caméra, de trois microphones et d’une centrale inertielle à six axes (détection de mouvement). Il enregistre vidéo et audio au fil de la journée, de manière plus ou moins aléatoire d’une part, et lorsqu’il détecte des mouvements d’autre part (quand vous êtes en train de réaliser une action : marcher, courir, se lever, écrire…). Au fil de la journée et en fin de journée, l’appareil envoie ensuite les extraits à un modèle d’IA qui extraira uniquement les moments pertinents, via une application mobile dédiée.

Vos “tranches de vie” seront ensuite illustrées par des BD générées avec l’IA, découpées en vlog automatique ou tout simplement journalisées sous forme de messages dans l’application mobile. L’appareil est capable de résumer les principales conversations de la journée, quand elles ont été enregistrées. Il peut également vous envoyer des conseils personnalisés dans la journée en fonction de ce qu’il capture, ou sous forme de rapport en début de soirée. Une fois par semaine, Looki envoie un rapport de santé sur les tendances globales (lorsqu’il est connecté à Apple Santé). L’objectif affiché est de disposer d’un appareil lifestyle qui résume et illustre les moments qui comptent vraiment dans votre journée.

Côté données, l’entreprise affirme héberger les données de ses utilisateurs européens à Francfort, en Allemagne, et les protéger par chiffrement. C’est une bonne chose, même si le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD) pose encore de vraies questions (on y revient plus bas).

Un effet waouh qui s’estompe vite

Nous avons testé le Looki L1 sur 15 jours. Les premières heures, le device, que nous mettons autour du cou, est assez présent. Sa led s’allume de manière intermittente, il bipe… Mais après un jour de port, il s’oublie rapidement au quotidien. Sa batterie tient une journée complète, avec une recharge chaque soir. Seules ses notifications nous rappellent qu’un device enregistre par intermittence notre journée. Une petite led s’allume bien quand l’appareil enregistre mais elle est assez peu visible. Notre principale gêne vient du dispositif lui-même. Est-ce notre puritanisme européen mal placé ou une vraie problématique ? Quand vient le moment de sortir dans la rue ou de prendre les transports en commun, il ne nous est pas facile de laisser l’appareil visible filmer tout le monde, de manière aléatoire. Autour de nous, l’appareil a pourtant été plutôt bien accepté : il suscite surtout de la curiosité. Par ailleurs, le respect du RGPD sur ce point est à questionner. Filmer et enregistrer des passants identifiables revient à traiter leurs données personnelles, sans qu’ils en soient informés ni qu’ils y aient consenti. La question reste ouverte. Côté AI Act, Looki dit vouloir respecter les obligations de transparence sur les interactions avec l’IA et sur les contenus qu’elle génère.

De manière générale, le dispositif aura fonctionné parfaitement (ou presque, on y vient). Une fois par jour, le soir, l’appareil nous rappelle les meilleurs moments de notre journée sous la forme d’une BD. Si l’effet waouh est prenant sur les premiers jours, il devient vite rébarbatif au bout d’une semaine.

Deux planches de BD générées par Looki à partir de nos journées. © Capture d'écran / JDN

L’appareil surprend car il est doté d’une vraie “intelligence”. Le premier soir, nous avons assisté à un concert de Bigflo et Oli : le device a correctement identifié les artistes dans ses résumés, vraisemblablement grâce à l’audio. Plus inquiétant, certaines phrases prononcées de manière anodine dans la journée reviennent dans le résumé du soir. Il suffit de dire à voix haute qu’il faut ranger ceci ou cela pour le retrouver dans le compte rendu. Espionné de notre plein gré. Les textes générés le soir sont par ailleurs banals. Ils ne représentent un intérêt que pour quelqu’un qui cherche à faire du simple journaling.

Exemple d’un résumé de Looki. © Capture d'écran / JDN

Une expérience troublante

Plus gênant encore, Looki invente parfois des détails. En 15 jours, il a halluciné à deux ou trois reprises certaines conversations… ou images. L’appareil a par exemple inventé un nourrisson qui aurait été toiletté pendant la journée. Or, nous n’avons jamais eu d’enfant à la maison, ni dans notre champ de vision, et donc celui de Looki, sur toute la journée.

En bas à droite, le nourrisson inventé par Looki. © Capture d'écran / JDN

Interrogée via son chat sur la source de l’image ayant pu permettre cette interprétation, l’IA nous affiche deux images noires. Looki affirme que même s’il n’a pas pu voir d’enfant, son résumé audio a “enregistré des échanges avec un enfant pendant le repas ; puis des pleurs apaisés et la préparation d’un lait chaud” ou encore des bruits “d’éclaboussure” d’eau. Ces signaux, qui n’existent que dans les circuits imprimés de l’appareil, n’ont jamais existé dans la réalité. Looki a donc halluciné, comme le faisaient les LLM (grands modèles de langage) il y a deux ans.

Santé : les données les plus intéressantes

Le domaine où Looki trouve toute sa pertinence est aussi celui où les données ne viennent pas de lui. Au premier démarrage, l’application demande l’autorisation d’accéder à vos données personnelles de santé. Si à première vue cela peut sembler intrusif, ce lien lui permet de produire des résumés de santé hebdomadaires précis et contextualisés. C’est précisément cet usage qui reste le plus pertinent selon nous. Looki nous donne notamment les tendances de calories brûlées par jour, marches montées, rythme cardiaque moyen… Des données qu’il recueille depuis Apple Santé (via Apple Watch). Looki se contente de mettre en corrélation ces données avec les situations qu’il croit avoir identifiées dans la journée. Et donne quelques conseils plutôt bien avisés pour améliorer sa santé, même s’il se trompe parfois : il nous a déconseillé une boisson lactée le soir devant la télé, alors que nous buvions une tisane. Bref, Looki tente de reprendre quelques principes de Bevel (application de santé IA native, que nous avons déjà testée) sans l’assumer pleinement. Dommage.

Un extrait du rapport de santé de Looki. © Capture d'écran / JDN

Un avant-goût des prochains devices IA

Looki n’a pour l’heure aucune pertinence pour l’utilisateur français moyen. Recevoir un rappel de sa journée en fin de journée et quelques planches de BD ne suffit pas à justifier son coût d’achat. L’appareil est vendu 229 euros sur le site officiel de Looki, avec deux promotions pour les fêtes : 179 euros du 19 au 30 novembre pour le Black Friday, puis 189 euros du 8 au 25 décembre pour Noël. Bon point : il fonctionne sans abonnement, ce qui est rare pour un device IA. L’objet est amusant, et ses BD font sourire les premiers jours. Mais pour des résumés de journée et des rapports de santé dont les données viennent surtout de l’Apple Watch, la facture reste élevée.

Même s’il ne constitue pas aujourd’hui un device indispensable ni même véritablement utile au quotidien, Looki n’en reste pas moins une excellente démonstration du device IA de demain : petit, transportable, intelligent… Mais sa vraie force sera, comme en entreprise, sa capacité à agréger intelligemment le maximum de données pertinentes pour agir à votre place dans la réalité de manière proactive. Un device capable de comprendre l’utilisateur avant même qu’il n’exprime son besoin aura réussi là où tous les autres ont pour l’heure échoué.