"J'ai testé l'application IA de santé la plus avancée du marché : elle m'a bluffé"

Bevel transforme vos données biométriques en conseils de santé actionnables, générés par une IA à mémoire persistante.

C'est l'application de santé qu'Apple ou Google auraient dû concevoir. Montre connectée, balance, capteur de glycémie en continu... Les données biométriques s'accumulent chaque jour en silence sur nos iPhones, soigneusement collectées, rarement exploitées. Bevel casse cette logique : l'application agrège l'ensemble des données de santé stockées localement dans Apple Santé et les soumet à des modèles d'IA générative de pointe, pour en extraire des insights véritablement actionnables au quotidien. Plus de graphiques inertes à interpréter seul, un vrai système d'analyse qui travaille pour vous. Nous l'avons utilisée pendant un mois. Voici ce qu'on en retient.

Responsabiliser l’individu sur sa propre santé

Lancée en 2024 par Grey Nguyen et Aditya Agarwal, l'application a été pensée pour redonner à l'individu la responsabilité de sa propre santé. "Nous voulons revaloriser l'idée selon laquelle vous êtes la personne la mieux placée pour comprendre votre propre corps. Il ne s'agit pas de rejeter la médecine moderne, bien au contraire. Mais nous pensons que vous devriez être aux commandes de votre santé, avec les médecins et la technologie pour vous guider et non pour prendre les décisions à votre place", expliquent les fondateurs. L'ambition est claire : une application simple, efficace, délivrant des conseils actionnables et véritablement personnalisés.

Concrètement, Bevel se connecte à Apple Santé et ingère en continu l'ensemble de vos données biométriques ( rythme cardiaque, variabilité de la fréquence cardiaque, SpO2, sommeil…) pour les soumettre à un modèle d'IA générative. Le résultat s'organise autour de trois métriques fondamentales : l'effort, la récupération et le sommeil. Trois variables en vases communicants, que l'IA analyse conjointement plutôt qu'en silos. C'est précisément là que Bevel se distingue de tout ce qui existait jusqu'ici : le modèle ne se contente pas d'afficher des courbes. Il raisonne sur vos données, détecte des corrélations, et génère des recommandations chirurgicales. Fatigué ce matin ? L'IA explique précisément pourquoi (exemple : une séance de sport trop poussée la veille). Vous planifiez une séance d'entraînement ? Elle calcule votre fenêtre de performance optimale. Vous cherchez à maximiser votre récupération ? L’IA vous indique l'heure de coucher idéale, calculée sur vos propres données biologiques.

Les trois principales métriques de Bevel. © Capture d’écran / JDN

Bevel Intelligence, le véritable atout

Les conseils de Bevel pour maximiser la récupération au retour de mon voyage. © Capture d'écran / JDN

Mais le véritable atout de Bevel réside dans son assistant IA, "Bevel Intelligence". Présenté sous la forme d'un simple chatbot, il est directement connecté à l'ensemble de vos données biométriques et vous répond sur n'importe quelle question sportive, médicale, pharmaceutique ou nutritionnelle, sans se défiler derrière des garde-fous excessifs (comme ChatGPT ou Gemini). Vous pouvez lui soumettre vos résultats d'examens médicaux, le contenu de vos repas pour journaliser vos apports caloriques et nutritifs, ou encore connecter directement vos capteurs de glycémie en continu pour affiner ses diagnostics et ses recommandations.

Ce qui rend Bevel Intelligence réellement différent, c'est son architecture à mémoire persistante, un fonctionnement proche des agents de type OpenClaw. L'assistant enregistre l'ensemble de vos conversations et de vos informations personnelles pour construire, au fil des semaines, un profil de plus en plus précis. En pratique, Bevel sait que le lundi et le vendredi je suis en télétravail et que ce sont mes jours de sport. Il me rappelle mes séances et me conseille sur l'intensité exacte à adopter en analysant mon état de forme en temps réel, pour éviter le surentraînement. Avant un déplacement à l'étranger, il s'est souvenu d'une conversation antérieure sur ce voyage et a pris l'initiative, la veille, de me recommander de réduire le volume de ma séance pour limiter la fatigue résiduelle pendant le trajet. C'est exactement ce que l'on attend d'un bon agent IA : qu'il réponde non seulement juste, mais précisément, en fonction du contexte réel de l'utilisateur.

Exemple d’une réponse de l’IA à la question : “Pourquoi suis-je fatigué cette semaine ?”. © Capture d’écran / JDN Bevel permet d'importer des documents de santé. Ici un compte rendu médical de téléconsultation et une ordonnance. © Capture d'écran / JDN

Plus surprenant, et potentiellement clivant, Bevel m'a également conseillé sur la prise de traitement. Par exemple, la mélatonine pour gérer le décalage horaire, en tenant compte de mes données de sommeil et du contexte de mon voyage. L'assistant répond même lorsqu'on l'interroge sur le choix d'un antalgique pour un mal de tête. Bevel est, en quelque sorte, votre médecin personnel disponible 24h/24. C'est en tout cas ainsi que je l’utilise au quotidien. Et pour l'heure, en un mois de tests intensifs, aucune hallucination ni dérapage notable n'est apparu.

Le futur de la santé connecté ?

Bevel affirme ne jamais partager vos données médicales avec des tiers, mais le risque existe. Vos données de santé, stockées en local sur votre iPhone, sont envoyées vers le cloud pour être traitées par le moteur IA de l'application, qui s'appuie sur des LLM américains propriétaires dont l'identité n'est pas divulguée. Le risque de fuite vers des tiers est réel. Mais le jeu en vaut-il la chandelle ? A 17,99 euros par mois ou 59,99 euros par an avec la formule Bevel Pro, la seule à intégrer l'intelligence artificielle, l'application propose un assistant médical personnel disponible jour et nuit et entraîné sur vos propres données biologiques. Pour qui cherche à optimiser sérieusement sa santé et sa forme au quotidien, c'est un gain réel. Pour des problèmes médicaux sérieux, le médecin reste évidemment incontournable. Mais pour le suivi quotidien, la prévention et l'optimisation des habitudes de vie, Bevel est aujourd'hui sans équivalent sur iOS.

Reste que l'application a de fortes chances d'être partiellement copiée par Apple lors d'une prochaine mise à jour majeure d'iOS. Bevel conservera néanmoins probablement son avantage sur la fluidité et la liberté de ton de son IA. Car il est difficile d'imaginer Apple autoriser, en Europe en tout cas, ses utilisateurs à interroger un modèle d'IA sur des questions strictement médicales. En définitive, Bevel donne un aperçu concret de la santé en 2030 : un suivi biométrique continu, interprété par une IA de plus en plus précise, qui ne remplace pas le médecin mais commence sérieusement à lui ressembler.