Ceux qui achètent une action au soir de son premier jour de cotation, comme la plupart des particuliers, font en moyenne moins bien que le marché sur trois ans, sauf quand les fondateurs gardent la main, comme chez Anthropic.

Jeudi 19 au soir, les investisseurs qui avaient obtenu des actions Anthropic à 83 dollars affichaient un gain de 17,1% en une séance. Il s'agit surtout de fonds, mais aussi de particuliers : aux Etats-Unis, par des courtiers comme Robinhood, Fidelity ou Charles Schwab, et en Europe, où une offre réservée, close le 18 novembre, a placé près de 9,7 millions d'actions auprès d'épargnants de dix pays, dont la France. Les autres, moins chanceux, achètent au prix du marché depuis le premier échange, jeudi vers 17h48, heure de Paris. Un épargnant français qui n'a pas souscrit à cette offre paie donc le cours du moment, qui était de 97,17 dollars à la clôture de jeudi, et doit passer par un compte-titres ordinaire : le plan d'épargne en actions (PEA) n'accepte pas les actions américaines.

Un premier jour en moyenne très généreux

Ce gain de 17,1% n'a rien d'exceptionnel. Depuis 1980, les introductions en Bourse de sociétés technologiques américaines gagnent en moyenne 31,2% lors de leur première séance, contre 12,1% pour les autres secteurs, selon les données compilées par Jay Ritter, professeur à l'université de Floride et spécialiste du sujet. Anthropic reste en dessous de cette moyenne.

Trois ans après, l'avantage inversé

La suite est moins favorable. Achetée au prix d'introduction, une action tech devance en moyenne l'ensemble du marché de 25,8 points sur les trois années suivantes. Achetée au cours de clôture du premier jour, elle accuse un retard de 5,1 points, d'après les mêmes travaux, qui portent sur les introductions de 1980 à 2023, hors bulle Internet de 1999-2000. Autrement dit, l'essentiel du gain est empoché le premier soir, par ceux qui n'ont pas eu à passer par le marché.

Une particularité joue toutefois en faveur d'Anthropic. Les sociétés tech dotées de plusieurs catégories d'actions, un montage qui permet souvent aux fondateurs de garder le contrôle, font mieux : achetées au soir du premier jour, elles battent le marché de 13,8 points en moyenne sur trois ans, quand les autres accusent un retard de 15,4 points, selon Jay Ritter. C'est le cas d'Anthropic, dont les sept cofondateurs détiennent une action spéciale qui pèse 50,1% des droits de vote.

Le précédent SpaceX

SpaceX, entrée au Nasdaq le 12 juin, montre déjà combien le parcours peut être heurté. Vendue 135 dollars, l'action a clôturé sa première séance à 160,95 dollars, soit une hausse de 19,2%, puis grimpé jusqu'à 225,64 dollars en séance le 16 juin, avant de retomber à 104,83 dollars en séance le 3 août. A la clôture du 19 novembre, elle valait 138,43 dollars : un gain de 2,5% pour les investisseurs servis lors de l'introduction, une perte de 14,0% pour ceux qui ont acheté au soir du premier jour.

La promotion 2025 en demi-teinte

Les introductions de l'an dernier ont suivi le même chemin. Les 202 opérations américaines de 2025 gagnaient en moyenne 19,7% lors de leur première séance, selon le cabinet spécialisé Renaissance Capital. Mi-décembre, il ne leur restait plus que 2,2% d'avance sur leur prix d'introduction, et seules 38,3% cotaient encore au-dessus. Figma, qui avait bondi de 250% le premier jour, ne gardait que 13,2% d'avance sur son prix d'introduction le 17 décembre ; Klarna, elle, perdait 26,4%.

Les prochaines échéances

Les prochains mois seront rythmés par la fin progressive de la période de blocage, pendant laquelle les actionnaires historiques ne peuvent pas vendre. Dirigeants et salariés peuvent céder jusqu'à 10% de leurs titres dès le premier jour, puis d'autres tranches se libèrent par étapes. Plus de la moitié des actions bloquées deviendra vendable au plus tard 180 jours après l'introduction, vers la mi-mai 2027, plus tôt si Anthropic publie avant ses résultats du premier trimestre. Les cofondateurs pourront alors céder jusqu'à 29% de leurs titres ; tout sera libéré au bout d'un an au plus tard. Une exception de taille : les 26 milliards de dollars d'actions souscrites au prix d'introduction, en marge de l'opération, notamment par Google, Nvidia, AMD et Microsoft, échappent à ce blocage, même si la loi américaine impose en principe six mois de détention avant de les revendre.

Ces moyennes ne disent rien de la trajectoire d'une action en particulier. Elles rappellent seulement qu'en Bourse, le premier jour récompense surtout ceux qui étaient servis avant qu'il ne commence.

A lire aussi : notre bulletin de notes de la première journée d'Anthropic en Bourse.

Sources : Jay Ritter, Technology Stock IPOs (février 2026) ; Renaissance Capital, bilan 2025 des introductions américaines ; prospectus définitif d'Anthropic (19 novembre) ; communiqué d'Anthropic du 18 novembre ; avis d'Anthropic sur l'offre européenne ; Nasdaq, historique de cotation de SpaceX. Données récoltées et mises en forme par intelligence artificielle.